«МегаФон» усилил LTE-сеть на главной улице Хабаровска

Жители и гости Хабаровска могут оценить быструю загрузку цифровых сервисов в районе городских парков — «Динамо» и парка имени Гайдара. «МегаФон» расширил телеком-сеть в центре города, что позволило увеличить емкость и снять часть нагрузки с уже действующих телеком-объектов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Это особенно значимо на фоне стабильного роста интернет-трафика в столице края. За лето 2025 г. пользователи увеличили передачу данных в городе на 8% относительно аналогичного периода 2024 г. Дополнительный телеком-объект позволит абонентам в центре города пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с — быстро делиться в мессенджерах и соцсетях фотографиями и видео, сделанными в осеннем парке, или общаться по видеосвязи.

Стабильный LTE-сигнал очень важен в этой части города, так как с началом делового сезона увеличивается нагрузка на сеть. Сигнал новой базовой станции покрывает часть одной из ключевых автомагистралей Хабаровска — улицу Карла Маркса. Здесь расположены бизнес-офисы, административные учреждения, проходят основные автобусные маршруты, а в часы пик здесь проезжают тысячи автомобилистов.

«Новая базовая станция была восстановлена взамен объекта, который ранее располагался на здании краевого музыкального театра. Она взяла на себя значительную часть всей телеком-нагрузки нашей сети в этом районе Хабаровска: от набережной Амура до остановки Большая, а также прилегающие улицы Ленина и Серышева. Мы продолжаем расширять в городе сеть четвертого поколения, чтобы скорость мобильного интернета оставалась высокой в любой точке города вне зависимости от нагрузки», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

