«Группа Астра» и Mobile Inform Group внедрили защищенное решение для цифровизации производства

«Группа Астра» и Mobile Inform Group в рамках программы цифровой трансформации на одном из российских машиностроительных заводов реализовали проект по автоматизации учета и производственного контроля с использованием специализированного промышленного планшета MIG T10x86 на базе ОС Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Проект разработан с учетом строгих требований к информационной безопасности, предъявляемых к субъектам критической инфраструктуры. Особенностью решения стало полное исключение беспроводных модулей связи при сохранении всех необходимых функций для автоматизации производственных процессов.

Ключевой технологией стал кастомизированный промышленный планшет MIG T10x86 со встроенным 2D-сканером штрих-кодов, работающий под управлением защищенной ОС Astra Linux. Устройство было специально адаптировано под требования заказчика: отключены все камеры и беспроводные модули (LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC), при этом сохранена возможность надежной передачи данных через проводные Ethernet-соединения с использованием коммуникационных док-станций.

Разработка обеспечивает полный цикл автоматизации: от считывания и идентификации ТМЦ до контроля всех стадий производственного цикла в реальном времени. Устройство демонстрирует надежность в сложных промышленных условиях (защита IP67, рабочий диапазон температур от -20°C до +60°C) при сохранении удобства использования благодаря экрану с широкой диагональю.

Результаты внедрения подтвердили эффективность выбранного подхода: достигнута полная прослеживаемость материалов и продукции на всех этапах производства, повышена точность учета и операционная эффективность, минимизировано влияние человеческого фактора. При этом полностью соблюдены требования по информационной безопасности.

«Этот проект наглядно демонстрирует, как российские технологии могут решать сложнейшие задачи промышленной цифровизации. Наше решение не просто соответствует строгим требованиям безопасности — оно задает новый стандарт для автоматизации критически важных производств. Совместно с Mobile Inform Group мы создали не просто инструмент, а комплексную экосистему, где защита данных сочетается с высокой эффективностью работы в жестких промышленных условиях», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».