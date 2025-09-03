Бархатный сезон на пляжах в районе Ливадии проходит на высоких интернет-скоростях

Жителям Приморья и туристам теперь доступен мобильный интернет на максимальной скорости свыше 60 Мбит/с на пляжах в районе Ливадии. Инженеры «МегаФон» расширили телеком-сеть в районе мыса Де-Ливрона — одном из популярных туристических мест Приморского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оборудование расположено таким образом, что сигнал 4G доступен абонентам на обширной территории: от Ливадийского озера до мыса Козий. Дополнительное телеком-оборудование позволило равномерно распределить нагрузку на сеть и разогнать скорость мобильного интернета. Кроме того, здесь доступна технология VoLTE, благодаря которой можно одновременно совершать звонок и пользоваться мобильным интернетом.

Стабильный LTE-сигнал очень важен в локациях, где отдыхают тысячи туристов со всей страны. По данным big data «МегаФона», этим летом, помимо приморцев, на пляжах в районе Ливадии побывали туристы из Хабаровска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово, Красноярска и других регионов. Они активно пользовались цифровыми сервисами, общались в мессенджерах и социальных сетях, увеличив мобильный интернет-трафик почти на 30% относительно лета 2024 г.

«Мы расширяем телеком-сеть в Приморском крае, делая отдых в регионе более комфортным и безопасным. Отправляясь на морское побережье, туристы могут в привычном объеме пользоваться мобильным интернетом, созваниваться с близкими. Наши специалисты отслеживают активность абонентов и усиливают 4G, чтобы скорость интернета оставалась высокой вне зависимости от нагрузки на сеть», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.