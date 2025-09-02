CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В российском медиа появился ИИ-ассистент от «Точка Банка»

«Точка Банк» представил новый инструмент для предпринимателей – ИИ-ассистента, заточенного на вопросы о бизнесе. Читатели медиа «Справочная» смогут получать быстрые ответы в чате, без необходимости искать материалы вручную. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Нейросеть встроена в «Справочную» – медиа для предпринимателей от «Точка Банка» – и специализируется на юридических и деловых аспектах: налогообложении, законодательстве и управлении бизнесом. Теперь, чтобы разобраться в нюансах темы, не нужно искать разделы и статьи – достаточно адресовать вопрос чат-боту. Бесплатный ИИ-ассистент даст развернутое объяснение и при необходимости прикрепит ссылку на подходящий материал. В качестве источников нейросеть использует контент «Справочной» и сервисы «Точка Банка».

Новая функция представлена в виде отдельного виджета на сайте – достаточно открыть окно с ассистентом и начать переписку. Он помнит контекст диалога в течение 30 минут и хранит историю переписки, работает бесплатно и без ограничений по числу запросов.

«Точка Банк создал ИИ-ассистента, чтобы предпринимателям было проще находить нужную информацию и решать задачи по бизнесу. В «Справочной» он сразу дает понятный ответ и помогает принимать решения, экономя время и деньги пользователей. Но это только начало: в скором времени мы сделаем ИИ-ассистента полноценным интеллектуальным помощником по ведению бизнеса. Для нас особенно важно, что медиа «Точка Банк» стало первым российским изданием, интегрировавшим такого помощника на сайт. Мы верим, что этот опыт станет примером и откроет новые возможности для всей медиаиндустрии», – отметил издатель «Справочной» Игорь Романов.

Сейчас ИИ-ассистент работает в тестовом режиме. В будущем его функционал и сценарии использования будут расширяться. Он станет полноценным ИИ-помощником, который упростит не только поиск информации, но и другие рутинные задачи предпринимателей. Например, сможет составлять бизнес-планы, готовить финансовые модели, подбирать подходящие налоговые режимы или создавать шаблоны договоров и документов.

