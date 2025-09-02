«Первый Бит» и Imprice внедрили ИИ-ценообразование в крупнейшую дальневосточную аптечную сеть

ИТ-интегратор «Первый Бит» успешно внедрил решение Imprice для динамического ценообразования в одной из фармацевтических сетей Дальнего Востока – «Амурфармация». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В результате пилотного проекта тестовая группа товаров показала рост продаж на 60–172% при увеличении валовой прибыли на 26–130%. Таким образом, «Амурфармация» смогла повысить эффективность ценообразования в условиях жесткой конкуренции на фармацевтическом рынке.

Несмотря на развитую автоматизацию, «Амурфармация» столкнулась с необходимостью более гибкого управления ценами из-за растущей конкуренции и разнородности рынка. В одних городах активно развивались федеральные сети, в других — конкуренция оставалась минимальной, что требовало дифференцированного подхода к ценообразованию.

«Мы давно хотели протестировать динамическое ценообразование как инструмент для оперативного реагирования на изменения рынка. Старая система наценок уже не справлялась, особенно с учетом разной конкурентной среды в городах. Нужен был более гибкий подход», – сказал заместитель генерального директора компании «Амурфармация» Николай Гребенников.

Для реализации проекта был выбран Imprice – платформа для динамического ценообразования на основе машинного обучения. Интеграцию и стратегическое сопровождение обеспечил ИТ-интегратор «Первый Бит», что позволило адаптировать решение под специфику фармацевтического ритейла, включая особенности ценообразования на жизненно необходимые лекарства (ЖНВЛП).

Пилотный проект стартовал в онлайн-магазине «Амурфармации», где тестировались алгоритмы конкурентного ценообразования и ML-оптимизации. Система автоматически корректировала цены, учитывая спрос, маржинальность и внешние факторы.

«Тестирование системы решили начать с интернет-магазина, а в случае успеха проекта масштабировать проверенную методологию на офлайн сеть. Однако, регионы продаж онлайн-канала «Амурфармации» существенно различаются по оборотам. В итоге было принято решение взять в пилот только город Благовещенск, поскольку там самый большой трафик, и разделить ассортимент по группам SKU на тестовые и контрольные сегменты», — сказала руководитель отдела продаж ИТ-интегратора «Первый Бит» Юлия Байдакова.

Ключевые результаты превзошли ожидания. Первый тестовый препарат показал рост продаж на 60% и прибыль +26%, препарат №2 — рост продаж на 87% и прибыль +31%. Товар-рекордсмен показал увеличение продаж на 172% и рост валовой прибыли на 130%.

«Система Imprice позволяет удерживать маржинальность и находить оптимальный баланс. Где можно поднять цену без потери спроса – мы зарабатывали больше, а при угрозе спада – автоматически откатывались к безопасному уровню», – сказал заместитель генерального директора компании «Амурфармация» Николай Гребенников.

Успех пилота подтвердил, что даже крупные локальные ритейлеры с устоявшимися процессами могут значительно усилить позиции за счет современных ИИ-алгоритмов. После тестирования в e-commerce «Амурфармация» приняла решение масштабировать решение на всю сеть.

Проект стал примером эффективного сотрудничества: технологии Imprice, отраслевая экспертиза «Первого Бита» и вовлеченность команды заказчика позволили достичь максимальных результатов в сжатые сроки.