Компания ДОК представила оборудование дуплексной связи 10GbE в диапазоне 60 ГГц для резервирования промышленного Wi-Fi

Петербургская компания ДОК, разрабатывающая системы беспроводной связи в миллиметровом диапазоне, представила новое решение — мультигигабитные беспроводные мосты «Мобибридж-V» для промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители ДОК.

Новое оборудование работает в диапазоне 60 ГГц и предназначено для замены или организации резервных каналов связи для технологического оборудования. Такие каналы востребованы в случаях, когда использование промышленного Wi-Fi (5–6 ГГц) или мобильного интернета (GSM-модемы в компонентах АСУТП) ограничивается по соображениям безопасности, в т.ч. по указаниям МЧС при воздушной опасности. В таких случаях на заводах возникают проблемы с функционированием промышленных контроллеров Siemens, Bosch, Phoenix Contact и других вендоров ввиду отсутствия данных о телеметрии с промышленных установок.

В отличие от традиционных беспроводных технологий 60 ГГц, «Мобибридж-V» функционирует на уровне L1 (физического уровня OSI) и воспринимается производственными системами как обычный отрезок оптического кабеля. Это обеспечивает прозрачную совместимость с любыми протоколами и промышленными шинами, включая Profibus, без необходимости в маршрутизаторах или дополнительной настройке сетевого стека.

Фактически, «Мобибридж-V» переводит сегмент Profibus или Ethernet в радиорелейный канал, что открывает возможность гибко интегрировать беспроводные соединения в существующую инфраструктуру. Помимо Profibus, «Мобибридж-V» может использоваться для любых промышленных шин данных, включая EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP, CAN/CANopen, Foundation Fieldbus, а также специализированных протоколов в транспорте и АСУТП.

На дальности до 100м между производственным оборудованием, «Мобибридж-V» обеспечивает широкополосную полнодуплексную связь на уровне 7 Гбит/c, и до 2.8 Гбит/c на дальности до 200 м. Дополнительный плюс диапазона 60 ГГц — он безлицензионный, не требует регистрации линий связи в Роскомнадзоре (Решение ГКРЧ РФ № 17-40-03).

В кейсе на одном из российских металлургических предприятий мостовой кран использовал Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц для передачи телеметрии. При периодическом отключения Wi-Fi по требованиям безопасности, оборудование оказывалось неработоспособным.

Альтернативой стал канал связи на 60 ГГц. Благодаря прозрачной архитектуре на уровне L1 технологическое оборудование воспринимает беспроводной участок так же, как оптоволоконный кабель. Для контроллеров Profibus и других промышленных систем такое соединение полностью эквивалентно проводному.

Испытания показали, что радиоканал на 60 ГГц в формате «прозрачного кабеля» обеспечивает надежную работу крана внутри цеха и при этом сигнал не выходит за пределы помещения цеха, что дополнительно повышает информационную защищенность.

«В условиях растущих требований к безопасности, в том числе информационной, предприятиям необходимы каналы связи, которые сочетают надежность и совместимость с промышленными протоколами. Наше решение Мобибридж-V в диапазоне 60 ГГц обеспечивает именно это: прозрачный широкополосный дуплексный канал для любых промышленных сетей, от Profibus до современных Ethernet-систем», — сказал Алексей Саминский, генеральный директор компании ДОК.