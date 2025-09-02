Dreame представила мощный ИИ-пылесос для влажной и сухой уборки H15S

Компания Dreame представила новый пылесос для влажной и сухой уборки Dreame H15S под управлением искусственного интеллекта. Новинка позволяет своим владельцам экономить время на уборке и посвящать его более важным делам. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

Одного заряда батареи (6 x 4000 мАч) хватит на 50 минут тихой уборки — за это время устройство может вымыть пол площадью до 300 квадратных метров.

Приложение Dreamehome позволяет персонализировать процесс уборки с помощью смартфона. Для работы необходимо подключить пылесос к Wi-Fi сети (диапазон 2,4 ГГц). Функциональные возможности: пользователь может регулировать мощность всасывания, объем воды, а также автоматическую промывку и сушку; приложение сообщает о необходимости замены расходных материалов, таких как роликовая щетка, фильтр и чистящее средство; Dreamehome позволяет загружать обновления для пылесоса, что обеспечивает постоянное улучшение его функциональности.

Пылесос сам подстраивает силу всасывания. Он реагирует на характер обнаруженной грязи. При этом достигается оптимальная эффективность уборки и экономия электроэнергии. При перемещении пылесоса назад скребок прижимается к полу, гарантируя плотное соприкосновение с поверхностью для максимального удаления как сухих, так и влажных загрязнений, а также излишка использованной для уборки воды. Пол сразу же становится чистым и сухим.

Модель Dreame H15S доступна в официальном онлайн-магазине Dreame по цене 64,99 руб.