Бренд Waterpik вошел в состав портфеля diHouse

Компания diHouse объявляет о пополнении портфеля продуктами бренда Waterpik — производителя ирригаторов, зубных щеток и других устройств для сохранения здоровой улыбки. К заказу доступны портативные и стационарные ирригаторы для эффективного ухода за полостью рта. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Продажи ирригаторов в России продолжают расти: за январь-апрель 2025 г. объем рынка достиг 2,22 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 19% в денежном выражении и на 14,5% в натуральных единицах. Главный тренд — спрос на компактные устройства, которые доминируют с долей 83%.

Ольга Полоновская, руководитель направления «Аксессуары» компании diHouse: «Waterpik — признанный лидер в сегменте устройств для ухода за полостью рта. Качество продуктов подтверждено многолетними лабораторными испытаниями и большим количеством запатентованных технологий. Для наших партнеров это возможность предлагать продукты в стремительно растущем сегменте рынка, пользующемся повышенным вниманием и высоким спросом со стороны потребителей. Мы уверены, что появление этого бренда в нашем портфеле откроет новые перспективы роста для бизнеса».

