МТС обновила телеком-инфраструктуру в таежном селе Этытэй

МТС завершила модернизацию оборудования базовых станций в селе Этытэй Красночикойского округа. Благодаря проведенным работам увеличилось покрытие сети, а также на 30% возросла скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС улучшила покрытие сети LTE таежное село Этытэй, где проживает более 200 человек. Работы были проведены в рамках региональной программы цифровизации. Обновленные скорости мобильного интернета позволяют жителям пользоваться современными сервисами и цифровыми площадками для онлайн-торговли продуктами сельского хозяйства, животноводства, урожая грибов, ягод и орехов.

Неофициальным брендом Красночикойского округа является кедровая шишка. Ежегодно в сезон местные жители, их называют шишкари, отправляются в лес на несколько дней для сбора лесного урожая. Сбор орехов настолько популярен, что в 2023 г. на территории округа был открыт памятник «Кедровый ансамбль», где к огромной шишке крадутся любители орехов медведь и белка. Новое качество связи позволит жителям края и туристам больше узнать о необычных памятниках и скульптурах, а также отправить друзьям в мессенджере красивое фото.

«МТС продолжает улучшать качество мобильной сети в Забайкальском крае. Мы уделяем особое внимание малым и удаленным селам региона, ведь для жителей современная связь позволяет с комфортом решать повседневные бытовые вопросы – оформлять документы и получать справки онлайн, записываться на прием к врачу, совершать покупки на маркетплейсах, а также удаленно учиться или работать», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее благодаря программе устранения цифрового неравенства были подключены к сети LTE села Средняя Талача, Орсук, Мангидай, Ильинка и населенный пункт Лесоучасток Катангар.