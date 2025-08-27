ITPOD и Ainergy представили ПАК для задач ИИ и LLM

Российский вендор ИТ-решений корпоративного уровня ITPOD, входит в корпорацию ITG, и разработчик AI BPA платформы Ainergy выпустили программно-аппаратный комплекс (ПАК) для развертывания и оркестрации ИИ-инструментов. Решение включает сертифицированные серверы ITPOD, профессиональные ускорители Nvidia и программное обеспечение Ainergy, внесенное в реестр Минцифры. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

Аппаратная база ПАК представлена серверными платформами ITPOD-SY4108G-D12R-G4 с Intel Xeon Scalable Gen5 и ITPOD-SYR4108G-D12R-G5 c AMD Epyc 9005-серии, а также профессиональные ускорители Nvidia H200 NVL (141 ГБ) и RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition (96 ГБ).

ПАК решает задачи оркестрации различных LLM-моделей, интеллектуального поиска по внутренним базам знаний компании, автоматизации первой линии технической поддержки и классификации документов с анализом изображений. Решение позволяет компаниям запускать локальный API-шлюз для работы с генеративным искусственным интеллектом всех модальностей. Программное обеспечение Ainergy поддерживает как внешние модели OpenAI и Anthropic, так и локально развернутые. Оно обеспечивает централизованное развертывание, доступ по ролям, аудит операций и масштабирование под корпоративные требования безопасности без необходимости отдельной настройки компонентов.

«Мы создали решение, которое устраняет барьеры между аппаратной мощностью и программными возможностями искусственного интеллекта. Заказчик получает не просто сервер с GPU, а готовую к работе корпоративную ИИ-платформу, которая начинает приносить пользу с первого дня эксплуатации», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.

Решение позволяет повысить производительность бизнес-процессов, сократить время внедрения передовых нейросетевых технологий и обеспечить простое масштабирование при росте нагрузки.

«Наша цель — убрать технические барьеры на пути к корпоративному ИИ. Компании больше не тратят месяцы на подбор совместимого железа и настройку программного стека — всё работает из коробки с гарантией производительности», — отметил Владимир Молодык, генеральный директор Ainergy.