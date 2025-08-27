Исследование «М.Видео-Эльдорадо» и «Лаборатории Касперского»: более половины россиян сталкивались с дипфейками

«М.Видео-Эльдорадо» вместе с бренд-медиа «М.Клик» и «Лабораторией Касперского» провели опрос и выяснили, что половина россиян (51%) знают, что такое дипфейк. Из них 57,6% не единожды сталкивались с аудио- или видеоконтентом, созданным с помощью нейросетей. Еще 19% не уверены, но не исключают, что могли встречать материалы, сгенерированные ИИ. Эксперты по кибербезопасности отмечают: сами по себе дипфейк-технологии — не плохие и не хорошие, важно то, как их используют люди. При этом пользователям стоит критически относиться к любым сообщениям, которые они видят в сети. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В опросе приняли участие 12485 человек.

Большинство (68,8%) респондентов, которые сталкивались с дипфейками, встречали развлекательный контент — реалистичные изображения и видео, сгенерированные нейросетями, а также ролики с участием знаменитостей и политиков (66%). На третьем месте — ненастоящие фото или аудиозаписи (31%) в новостях, в социальных сетях или мессенджерах. Отдельно стоит отметить — почти 15%, по их словам, лично сталкивались с голосовыми дипфейками в рамках мошеннических схем — речь идет, в частности, о подделках голоса знакомых или родственников, при этом фальшивые видео со знакомыми видели 11%. В категорию «другое» опрошенные нередко включали контент 18+.

Чаще всего опрошенные сталкивались с дипфейками, вне зависимости от их тематики, на видеохостингах (53%), в мессенджерах (45%) и социальных сетях (42,4%). Около 20% видели их в новостях и СМИ. При этом, например, на сайтах и в приложениях знакомств такой контент встречался лишь 8% респондентов.

Специалисты отмечают, что ИИ-технологии также могут использовать в своих схемах злоумышленники. По данным опроса, большинство его участников (82,5%) отметили, что смогли избежать обмана, столкнувшись с мошенниками, которые применяли дипфейки. Однако 6,7% поверили мошенникам, хотя и не потеряли средства или данные, у 3,2% злоумышленники похитили деньги. Эти результаты показывают, что даже осведомленные пользователи могут оказаться уязвимыми перед все более убедительными приманками атакующих.

Руководитель направления исследования данных в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин: «Сегодня злоумышленники чаще всего используют дипфейки в качестве дополнительного инструмента социальной инженерии. По сути, это приманка, цель которой — побудить потенциальную жертву, например, перейти по ссылке или перевести средства на счет мошенников. Самостоятельно распознать видео- или аудиоконтент, сгенерированный ИИ, может быть трудно. Поэтому пользователям важно соблюдать основные правила цифровой безопасности, чтобы снизить киберриски: критически относиться к любым материалам в сети, а также проверять, действительно ли человек тот, за кого себя выдает, прежде чем переводить ему деньги, а также не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из подозрительных переписок».

Главный редактор бренд-медиа «М.Клик» компании «М.Видео-Эльдорадо» Анастасия Соливоник: «Нейродипфейки становятся все более реалистичными и могут появиться на любой онлайн-платформе. Даже опытным пользователям бывает сложно отличить подделку от реальности. Именно поэтому мы вместе с экспертами «Лаборатории Касперского» создали документальный сериал «Эволюция обмана». В шести эпизодах по 10 минут мы разобрали реальные истории, показали, как работают современные схемы и психологические приемы злоумышленников, и дали зрителям практические рекомендации, как защитить себя и близких от телефонных звонков, фишинга, использования искусственного интеллекта и дипфейков в преступных схемах».