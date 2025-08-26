CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Все образовательные организации Челябинской области получат лицензии «Р7 офис»

Челябинский институт развития образования и «Р7» подписали соглашение. Эти договоренности открывают новую страницу в развитии цифрового образования региона. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

В рамках подписанного соглашения все образовательные организации Челябинской области получат существенную поддержку вендора. Каждое образовательное учреждение региона сможет воспользоваться бесплатными лицензиями на программное обеспечение «Р7 офис».

Реализация данного соглашения станет важным шагом на пути к полной цифровизации образовательной системы региона. Современные технологические решения помогут оптимизировать учебный процесс, повысить его эффективность и обеспечить безопасность данных. Это сотрудничество открывает новые перспективы для развития образования в Челябинской области и способствует укреплению позиций отечественных разработчиков программного обеспечения в сфере образовательных технологий.

