«Удоканская медь» внедрила систему комплексной оптимизации производства в реальном времени

Компания «Удоканская медь» внедрила на ГМК «Удокан» российские цифровые системы «Советчик» и «Маэстро». Предприятие стало первым в российской горнодобывающей отрасли, где реализована система комплексной оптимизации технологических процессов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители компании «Удоканская медь».

Сегодня управление фабрикой ведется с помощью автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), которые позволяют контролировать оборудование и отслеживать показатели его работы онлайн. Ранее весь анализ и принятие решений полностью ложились на операторов, однако с появлением новых цифровых решений команда Технологического комплекса ГМК получила надежных интеллектуальных помощников.

Система усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) «Советчик» каждые 15–30 секунд анализирует сотни параметров, подсказывает оптимальные действия и при необходимости самостоятельно корректирует работу оборудования для достижения эффективного и безопасного технологического процесса. Благодаря этому ручные вмешательства операторов сократились, вероятность ошибок уменьшилась, а качество продукта стало более стабильным.

Система глобальной динамической оптимизации (СГДО) «Маэстро», в свою очередь, объединяет данные, полученные от системы «Советчик» и выступает в роли «главного диспетчера» комбината. Она оценивает, как изменения на одном участке отражаются на других, и координирует их работу, что позволяет повышать производительность и находить скрытые резервы эффективности, недоступные при анализе только одного участка.

«Маэстро» был запущен в тестовом режиме в конце июля 2025 г. на коллективной флотации. До конца октября 2025 г. система охватит все стадии измельчения и получит отдельный контур для сульфидной флотации. «Советчик» работает с ноября 2024 г. и уже снизил количество ручных корректировок на основных технологических участках более чем на 70%. Сегодня он стабильно задействован на участках измельчения, коллективной флотации и сгущения концентрата, а к ноябрю 2025 г. две цифровые системы «Советчик» и «Маэстро» будут работать в тандеме на уровне интеллектуального диалога, открывая новые горизонты для аналитики и интеллектуального управления технологическим процессом.

«Внедрение «Советчика» и «Маэстро» — это не эксперимент, а практический инструмент, который уже показывает результаты. Мы сделали процессы стабильнее, безопаснее и эффективнее. Даже один–два процента роста производительности в масштабах фабрики дают огромный эффект. Это серьезный шаг вперед для всей отрасли, и мы гордимся тем, что сделали его первыми», — отметил директор по автоматизированным системам управления технологическими процессами и информационным технологиям «Удоканской меди» Сергей Шляхота.

Он подчеркнул, что внедренное программное обеспечение российского производства, обеспечивает импортозамещение и устойчивое развитие предприятия.

Проектирование и внедрение программ стало возможным благодаря совместной работе специалистов Дирекции по автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУТП) и информационным технологиям, Службы главного технолога, операторов и мастеров Технологического комплекса, а также системного интегратора ООО «Проптимайз», разработавшего программную платформу.

