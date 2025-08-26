CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Система управления бюджетом и арендой от «Первого Бита» позволила лидеру лизинга Казахстана снизить расходы на 30%

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по цифровизации управления финансами и арендными операциями для BCC Leasing, участника рынка лизинговых услуг Республики Казахстан. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Внедрение системы «:Бухгалтерия для Казахстана» с модулями «Бит.Финанс» и «Бит.Аренда» позволило компании отказаться от ручного труда в Excel, сократить операционные расходы на 30% и ускорить ключевые процессы на 70%.

Раннее сотрудники BCC Leasing тратили значительное время на ручной сбор данных, согласование бюджетов и контроль договоров аренды. Это замедляло принятие решений, увеличивало риски ошибок и затрудняло выполнение требований регулятора.

Для выбора оптимального решения по автоматизации руководство BCC Leasing обратилось в алматинский офис компании «Первый Бит».

«Специалисты «Первого Бита» сконструировали для нас интегрированную систему, которая объединила бюджетирование, казначейство и управление договорами аренды, обеспечив прозрачность и оперативность финансовых процессов. Финансовая деятельность выведена в централизованный документооборот: все бюджеты, заявки, реестры, отчеты теперь только в 1С», – сказала руководитель дирекции планирования дочерней компании BCC Leasing Айгерим Булдыбаева.

При помощи модуля «Бит.Аренда» был автоматизирован контроль за всеми ключевыми процессами по договорам аренды и субаренды. Это позволило повысить прозрачность операций, ускорить обработку документов и минимизировать риски, связанные с человеческим фактором.

Функциональность системы включила в себя предупреждение об окончании сроков, учет заявлений о расторжении, контроль регистрации в государственных структурах, автоматическое создание обязательных документов и автоматизацию расчета пени.

«Благодаря автоматизации, отчетность для Национального банка и внутреннего аудита BCC Leasing формируется на 70% быстрее. Вдвое сократились трудозатраты – заявки, платежи и контроль договоров больше не требуют ручных операций. Автоматический расчет пеней и уведомление клиентов помогли снизить дебиторскую задолженность на 50%. Полный переход на электронный документооборот исключил риски потерь данных и несвоевременного обновления информации», – сказал менеджер по продажам компании «Первый Бит» в Алматы Роман Михайлов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Более 85% контактов на «Авито» приходятся на продавцов с высоким уровнем сервиса

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

На «Госуслугах» можно будет запретить обработку своих персональных данных

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: