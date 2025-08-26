Nexign импортозаместила один из критически важных узлов связи для «Т-Мобайла»

Решение Nexign DRA позволило «Т-Мобайл» заменить элемент КИИ (критической информационной инфраструктуры), отвечающий за маршрутизацию и балансировку всего объема Diameter-трафика оператора в сетях 4G. Это создает основу для стабильной и надежной работы сервисов оператора в условиях роста потребления данных и нагрузок на сетевую инфраструктуру. Проект внедрения был завершен за три месяца.

Компания Nexign («Нэксайн») и оператор связи «Т-Мобайл» успешно завершили переход с иностранного решения на Nexign Diameter Routing Agent (DRA) для всей базы оператора (6 млн абонентов). Nexign DRA обеспечивает централизованное управление трафиком по протоколу Diameter в сетях 4G и передает сообщения между абонентами в режиме реального времени.

Системы такого класса относятся к значимым объектам КИИ и для корректной работы требуют регулярного обновления. Предыдущий поставщик ушел с российского рынка и прекратил поддержку решения, из-за чего «Т-Мобайл» столкнулся с ростом рисков по мере устаревания обновления и с угрозой безопасности сигнальной сети.

Переход на Nexign DRA позволил «Т-Мобайл» создать основу для стабильной, надежной и бесперебойной работы. Это возможно за счет гибкости алгоритмов маршрутизации, а также грамотного распределения нагрузки. Благодаря возможности самостоятельно настраивать алгоритмы и расширять логику работы Nexign DRA оператор сможет гибко управлять нагрузкой на сеть. Кроме того, Nexign DRA работает в режиме DEA (Diameter Edge Agent) на границе сети, обеспечивая безопасный обмен сигнальным трафиком при взаимодействии с мобильными операторами (MNO) и роуминговыми партнерами.

Проект внедрения занял 3 месяца от начала подготовительных работ до запуска. Миграция прошла без остановки сервиса и снижения качества связи.

«В данном проекте оператор одним из первых на рынке импортозаместил важный для монетизации и устойчивости сети узел. Тем самым компания повысила уровень надежности и безопасности своей инфраструктуры. Мы рады, что выбор был сделан в пользу Nexign и заказчик получил современное перспективное решение, которое обеспечит дальнейшее развитие сети», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

«Безопасность и бесперебойность связи — одни из наших главных приоритетов. Когда предыдущий поставщик ушел с рынка, стало понятно, что мы не сможем поддерживать качество услуг на том уровне, который хотим обеспечить абонентам «Т-Мобайла». Это сделало бы наш продукт уязвимым, а также создало препятствия для своевременного обновления и технического совершенствования. Nexign помогли решить эту проблему и достаточно быстро перевели нас на свое решение», — сказал Иван Бояринов, технический директор «Т-Мобайл».

Nexign DRA может быть развернут на физических серверах, виртуальных машинах, в частных и публичных облаках в виде виртуализированной (VNF) или контейнерезированной (CNF) сетевой функции под управлением Kubernetes. Продукт разработан в соответствии с международными спецификациями, а также входит в Реестр отечественного ПО и имеет сертификат соответствия Минцифры. Он может полностью заменить установленные в сетях операторов Tier 1-3 зарубежные аналоги от Oracle, Huawei и других производителей без снижения производительности, гибкости и надежности.