Фонд Хабенского перешел на корпоративную почту VK WorkSpace

В рамках поддержки социальных проектов VK Tech предоставил благотворительному фонду Константина Хабенского бесплатный доступ к платформе VK WorkSpace. Ее используют все сотрудники некоммерческой организации. Основным инструментом стала «Почта» VK WorkSpace.

Сервис позволяет команде быстрее коммуницировать как внутри организации, так и с внешними партнерами, волонтерами и семьями подопечных. Сотрудники фонда также получили доступ к другим инструментам платформы VK WorkSpace: корпоративному мессенджеру, видеозвонкам, диску с онлайн-документами и другим сервисам.

Фонд Хабенского помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к обычной жизни. Организация поставляет оборудование и расходные материалы в больницы, организует обучение врачей, проводит реабилитационные программы для подопечных и помогает им оплатить лечение, в случаях, когда расходы на медицинскую помощь невозможно покрыть за счет ОМС. Фонд также является партнёром проекта «VK Добро», который объединяет благотворительные некоммерческие организации и волонтёров со всей России.

«Поддержка социальных проектов — важная часть нашей миссии, потому что мы уверены, что цифровые инструменты должны работать на благо общества. Мы рады возможности предоставить сервисы платформы VK WorkSpace фонду Константина Хабенского — одной из самых известных отечественных благотворительных организаций», — сказал коммерческий директор VK WorkSpace Антон Тен.

«Для нас важно, чтобы сотрудники фонда могли оперативно реагировать на обращения как подопечных и их семей, так и благотворителей, волонтеров и помощников фонда в защищенном формате. Каждый день мы обмениваемся сотнями писем, и VK WorkSpace значительно повышает нашу эффективность: письма автоматически распределяются между отделами, а сотрудникам удобно работать с вложениями и перепиской по проектам», — отметила директор по фандрайзингу фонда Хабенского Анастасия Тришкина.