CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Жителям Пайвино добавили интернет-скоростей

Новое качество связи получили жители Пайвино Маслянинского района. «МегаФон» увеличил территорию устойчивого покрытия 4G, в нее вошли автомобильная трасса Черепаново-Маслянино и туристические локации. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Пайвино и соседних населенных пунктах — Чупино, Пеньково и Маслянино — уже было покрытие 4G от «МегаФона». Однако компания учла непрерывно растущий объем интернет-трафика и установила дополнительное телеком-оборудование на пути к Пайвино.

Инженеры задействовали комплекс низкочастотных и высокочастотных диапазонов, чтобы сервисами оператора одновременно могло пользоваться большое количество клиентов. Находясь даже на значительном отдалении от базовой станции, пользователи могут без помех и зависаний смотреть кинофильмы, слушать музыку онлайн, скачивать необходимую информацию, общаться с родными через мессенджеры.

В радиус действия нового оборудования попал участок региональной автомагистрали из Маслянино с насыщенным движением, мелкие проселочные дороги к населенным пунктам, а также база отдыха «Стрелинка». Данные специалистов показывают, что максимальная скорость мобильного интернета здесь составляет до 100 Мбит/с.

«Маслянинский район – отдаленный, но мы выстроили на этой территории достаточно развитую сеть. Компания стремится обеспечить связью даже самые труднодоступные уголки области, там, где это необходимо для повышения эффективности бизнеса и комфорта абонентов. С этой же целью мы участвуем в реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории региона. Суммарно за последние два года мы ввели в эксплуатацию телеком-объекты в 135 малых поселениях. К концу 2025 г. число деревень, где появилась наша связь, вырастет еще на несколько десятков», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Верховный суд массово покупает серверы на полмиллиарда

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, прдающего досье на россиян

Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями

Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: