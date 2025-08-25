CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

| Фото: Т-Технологии |

«Т-Технологии» открыли крупнейший флагманский ИТ-хаб в Санкт-Петербурге

Группа «Т-Технологии» – материнская компания «Т-Банка» – открыла новое пространство для своего ИТ-флагмана в северной столице, которое стало крупнейшим ИТ-хабом компании на северо-западе России. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Десятиэтажный офис площадью 30 тыс. кв. м расположился в бизнес-центре класса «А» Ferrum II на Свердловской набережной в составе бизнес-парка «Полюстрово».

В ИТ-флагмане одновременно могут разместиться до 2500 ИТ-сотрудников — разработчики, аналитики, ML-специалисты и специалисты по информационной безопасности. Они совместно с ИТ-командами из других хабов и штаб-квартиры занимаются продуктами и сервисами экосистемы компании — например, платформой «Т-Бизнес», эквайринговыми продуктами, «Т-Инвестициями», технологиями для клиентского обслуживания.

Пространство спроектировано по принципу «город в городе», который уже был реализован в московской штаб-квартире «Т-Технологии» на Грузинском валу – T-Space. Вся необходимая инфраструктура доступна как внутри офиса, так и в его окружении, создавая для сотрудников удобную среду, где работа органично сочетается с жизнью. Есть трансформируемые переговорные, кафе и кофейня, кабинет терапевта, массажный кабинет, фитнес-зал, оснащенный премиальными тренажерами для сайклинга, йоги и других групповых занятий, а также столовая, где могут одновременно разместиться 230 человек.

В ИТ-хабе продуманы и разные зоны для отдыха — есть массажные кресла, библиотека, ботанический сад, комната с VR, музыкальная комната, лаунж-зона с настольным теннисом и бильярдом. Также для сотрудников с детьми есть отдельная детская комната.

Локации офиса адаптируется под команды и их совместную работу. Для сосредоточенной работы предусмотрены «тихие зоны», для звонков — акустические кабинки и одиночные переговорные, доступные на каждом этаже. На первом этаже есть коворкинг и конференц-зал на сотни мест, где будут проходить разного рода мероприятия — от конференций до небольших митапов — для сотрудников и внешних ИТ-специалистов города. Также в планах у компании организовывать здесь официальные встречи и совместные инициативы с местными независимыми ИТ-сообществами.

Каждый этаж оформлен в собственной концепции и помогает пользователю интуитивно ориентироваться в пространстве. Здесь есть «Место силы», «Ботанический сад», «Библиотека», «Культурный квартал», а также «Острова Петербурга» — тематические этажи, названные в честь знаковых локаций города. Особое внимание заслуживает этаж «Т-Город», где расположены переговорные «Драйв», «Прорыв», «Технология». На одном из этажей также планируется музей карт «Т», который станет особенностью ИТ-флагмана в Санкт-Петербурге.

Для удобства сотрудников от ближайших станций метрополитена до бизнес-центра скоро начнут курсировать бесплатные шаттлы от компании.

ИТ-хаб в Санкт-Петербурге станет точкой входа для образовательных инициатив. «Т-Технологии» уже много лет активно сотрудничает с ведущими вузами города: ИТМО, СПбГУ, Политехом и ВШЭ. В скором времени на первом этаже откроется «Студенческий коворкинг», который позволит развивать направление оффлайн-мероприятий: хакатоны, олимпиады, соревнования для школьников и студентов. Также группа «Т-Технологии» регулярно выступает партнером ключевых отраслевых конференций, представляя там свои проекты и вовлекая сотрудников в жизнь местного ИТ-комьюнити.

С открытием нового пространства у компании появляется больше возможностей для проведения разного рода мероприятий для ИТ-сообщества региона — от внутренних митапов до масштабных внешних событий.

Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, заместитель председателя правления «Т-Банка»: «Санкт-Петербург в 2017 г. стал первым городом, в котором мы открыли ИТ-хаб за пределами московской штаб-квартиры. За восемь лет его штат увеличился с 60 сотрудников до 2000. Сегодня хаб выходит на новый уровень и становится ИТ-флагманом — не только с точки зрения масштаба, но и по уровню задач, которые мы здесь решаем. Для нас это не просто офисное пространство, а центр притяжения профессионального ИТ-сообщества. Мы объединяем сильные инженерные команды, развиваем компетенции, создаем технологические решения федерального уровня и выстраиваем культуру, в которой технологии — это эффективный инструмент развития бизнеса. Наша задача — создать устойчивую экосистему, в которой удобно масштабировать продукты и внедрять инновации».

У «Т‑Технологий» есть сеть региональных ИТ-хабов по всей России и Белоруссии — на сегодняшний день их более 25, включая Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Владивосток, Казань.

