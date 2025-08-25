CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На рынке ИТ решений для строительства появилась альтернатива ушедшему Microsoft Project

Группа «Самолет» разработала решение «10D План» — систему календарно-сетевого планирования для строительных проектов. Отечественное решение автоматизирует создание строительных графиков и прогнозирует сроки завершения проектов, помогая гарантировать их соблюдение. Об этом CNews сообщили представители ГК «Самолет».

«10D План» решает ключевые проблемы планирования в строительстве через комплексную автоматизацию процессов. Система сокращает трудозатраты на создание и актуализацию графиков до 70%, обеспечивает полную объективную картину динамики строительных объектов, снижает количество срывов сроков в два раза и становится единым источником данных для всех участников проекта.

«10D План» может стать альтернативой ушедшему с российского рынка Microsoft Project, закрывая весь основной функционал управления проектами строительства и предлагает понятный интерфейс для оперативной и легкой адаптации пользователя. Продукт может быть востребован участниками строительной отрасли на различных уровнях управления и стать одинаково популярным как у застройщиков, так и в подрядных компаниях. Модуль поддерживает импорт и экспорт данных в Excel, что позволяет интегрировать продукт для клиентов с любым уровнем цифровизации на всех этапах строительного цикла», — отметил Дмитрий Самоходкин, CEO платформы 10D.

Решение предлагает полный цикл работы с календарно-сетевыми графиками: от создания иерархической структуры работ с использованием готовых шаблонов до расчета прогнозных сроков на основании фактического прогресса. Система автоматически рассчитывает длительность работ на основе производительности и физических объемов, а также прогнозирует сроки завершения проектов на основе текущего прогресса строительства и установленных технологических зависимостей.

«10D План» позволяет настраивать список лиц, которые должны согласовать вносимые изменения в график. Это обеспечивает персональную ответственность за качество данных и соблюдение сроков. Система также поддерживает работу с укрупненными графиками — возможность назначения нескольких исполнителей на одно событие с отдельным контролем прогресса по каждому подрядчику.

Технические заказчики онлайн контролируют динамику строительства всех объектов. Генеральные подрядчики могут повысить управляемость проектов и снизить риски срывов сроков. Руководители проектов получают доступ к аналитике для принятия обоснованных управленческих решений и координации всех участников строительства. Планировщики могут автоматизировать процессы планирования и снизить количество рутинных операций.

«10D План» доступна как отдельное решение, так и в составе платформы 10D для автоматизации всего девелоперского цикла. Модуль поддерживает также настройку пользовательских полей и интеграцию с существующими инструментами планирования.

