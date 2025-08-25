CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускоряет цифровое развитие в селах Курганской области

«МегаФон» запустил новые базовые станции в Далматовском и Кетовском районах области. Теперь жители сел Широковское, Большое Чаусово и ТСН «Черемушки» могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с – совершать видеозвонки, применять цифровые сервисы для общения, работы и учебы. Качественная связь стала доступнее для более чем 2,5 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Также улучшения коснулись жителей микрорайона Чистое Поле в Кургане: увеличилось покрытие сети и скорость передачи данных. Теперь соцсети, видео и музыка будут загружаться быстрее даже в часы пик. Запуск новой телеком-инфраструктуры обеспечит надежность связи в критически важных ситуациях.

В населенных пунктах, где завершены технические работы, жители смогут пользоваться государственными услугами онлайн, смотреть цифровое телевидение и быстро находить нужную информацию. Родители и школьники получили доступ к онлайн-урокам и образовательным платформам. Для местного бизнеса открываются новые возможности для продажи своей продукции через интернет, продвижения товаров в соцсетях и приема онлайн-платежей.

Кроме того, абонентам будут доступны звонки по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука. От обычных они отличаются тем, что обеспечивают мгновенное соединение и чистый звук.

«Современная связь – это не просто опция, а необходимый минимум для комфортной жизни, для работы, учебы и общения. Поэтому мы целенаправленно развиваем инфраструктуру именно в тех точках, где она необходима. Важно, чтобы цифровые сервисы были доступны жителям независимо от того, живут они в крупном городе или в небольшом селе», – сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Россия готовится к выпуску десятков тысяч фотошаблонов для современных микросхем

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Власти отказались от импортозамещения ПО в фармацевтике. Имеющегося достаточно

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Хозяин «Столото» и Price.ru нацелился купить крупную долю «Аквариуса»

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: