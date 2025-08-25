CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Компания «СофтБаланс» внедрила «1С: WMS» и автоматизировала учет маркируемых товаров на складе оптики «Наблюдательные Приборы»

Компания «СофтБаланс» внедрила «1С: WMS» и автоматизировала учет маркируемых товаров на складе оптики «Наблюдательные Приборы» Об этом CNews сообщили представители «СофтБаланс».

Главное направление деятельности компании «Наблюдательные приборы» — реализация и обслуживание оптического оборудования. Поставки осуществляются по всей России.

В связи с введением обязательной маркировки для группы товаров «Фотоаппараты и лампы-вспышки», появилась необходимость внедрить на складе систему учета с расширенным специализированным функционалом, которая дополняла бы уже использующуюся в компании корпоративную систему учета «1С: Предприятие 8. Управление торговлей» редакция 11.

Для оптимизации работы с цифровыми кодами системы «Честный знак», а также повышения прозрачности всех складских операций, компанией «СофтБаланс» было предложено решение на базе программного продукта «1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом» редакция 5.1.

Проект реализовывался на новом складе компании в Санкт-Петербурге площадью 1,5 тыс. кв. м. Количество активных номенклатурных позиций более четырех тыс., количество ячеек хранения – более 2,5 тыс., среднее количество заказов на отгрузку — около 100 в день. Большинство товаров, хранящихся на складе, учитываются по срокам годности и кодам маркировки.

Запуск новой системы прошел без остановки склада. На этапе ввода в промышленную эксплуатацию, начальные остатки товаров в ячейках склада были загружены из корпоративной информационной системы. В ходе проекта доработаны унифицированные печатные формы по приемке, отгрузке, инвентаризации и созданы отчеты для предоставления необходимой информации о выработке сотрудников.

Основная цель проекта — учет кодов маркировки согласно законодательству России, при выполнении складских операций (приемка, отгрузка), достигнута. На складе компании ведется полный учет поступления и выбытия кодов обязательной маркировки с передачей информации в КИС в режиме реального времени. При приемке, индивидуальные коды маркировки товаров агрегируются и на упаковку наносится этикетка с групповым кодом, что позволяет значительно ускорить выполнение операций на складе: внутрискладские перемещения, отбор, контроль, инвентаризацию.

В результате внедрения «1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом» редакция 5.1, все складские операции выполняются с помощью ТСД, без использования бумажной технологии, что сокращает влияние человеческого фактора и рационализирует процессы на складе. Учет товаров ведется в разрезе сроков годности и кодов маркировки, а контроль остатков происходит в режиме реального времени.

После ввода в эксплуатацию, специалисты ГК «СофтБаланс» продолжают дорабатывать систему складского учета, в соответствии с поступающими запросами от заказчика.

