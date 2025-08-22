В Подмосковье искусственный интеллект упростит работу арбитражных управляющих

Теперь на портале госуслуг Московской области арбитражным управляющим в получении сведений о должниках и их имуществе помогает искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Комплексная услуга для арбитражных управляющих заработала на регпортале в сентябре 2023 г. За это время ею воспользовались более 3 тыс. раз. Теперь услугу сделали еще удобнее: в нее добавили искусственный интеллект, который проверяет прикрепленные к заявлению документы. Если ИИ обнаруживает ошибку, он сразу сообщает об этом пользователю», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Арбитражные управляющие – это лица, управляющие имуществом должника во время процедуры банкротства. Получить необходимую информацию от региональных органов и муниципалитетов они могут, подав одно онлайн-заявление.

Комплексная услуга «Предоставление сведений арбитражным управляющим» доступна на региональном портале в разделе «Бизнес» – «Справочная информация».

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму.

Результат поступит в личный кабинет в течение трех рабочих дней.