«Т-Технологии» открывают новый офис ИТ-хаба в Воронеже

Группа «Т-Технологии», материнская компания «Т-Банка», открывает в Воронеже новый офис ИТ-хаба. Расширение связано с ростом штата хаба за четыре года присутствия в регионе. Новый офис площадью 3,3 тыс. м2 расположен в БЦ «Гран-При» на ул. Ворошилова. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

ИТ-хабы — это региональная сеть ИТ-офисов компании в более 25 городах России и Белоруссии. В них работают аналитики, разработчики, тестировщики и другие ИТ-специалисты, которые создают новые программные продукты и обеспечивают обслуживание десятков миллионов клиентов «Т-Банка». В новом пространстве в Воронеже будет работать более 300 ИТ-специалистов, входящих в межрегиональные группы: ИТ-команды продуктовых платформ для клиентов, отдел разработки кредитных и финансовых продуктов и др.

Вячеслав Цыганов, директор по цифровым технологиям, заместитель председателя правления «Т-Банка»: «В Воронеже расположены сильные образовательные учреждения, как школы, так и вузы. Например, мы активно сотрудничаем с Воронежским государственным университетом, особенно с факультетом прикладной математики, информатики и механики (ПММ). Что касается школ, в области развито дополнительное образование в сфере программирования — работает множество профильных кружков, в которых занимаются сотни перспективных ребят. Можно смело утверждать: в Воронеже уже сформировалось устойчивое ИТ-сообщество, что полностью соответствует целям нашей компании по поддержке и развитию локального технического комьюнити, для которого нужно новое место силы».

Офис разделен на разнообразные зоны, где любой сотрудник может найти место не только для работы, но и для общения и отдыха. Рабочее пространство, рассчитанное на 344 рабочих места, приспособлено для взаимодействия и обмена идеями. Оно включает множество зон для командной работы, переговорных комнат, конференц-залов, чат-румов и зум-кабин — небольших уединенных комнат для проведения рабочих звонков. Офис оснащен современной техникой, востребованной у ИТ-работников, например, изогнутыми мониторами.

Все ИТ-хабы оформлены в стиле тех регионов, где они расположены. Так, в новом пространстве названия переговорных комнат связаны с Воронежем, его районами, памятниками и другими символами города: Бим, Дельфин, Факел, Молекула, Stand up, Пролетарий, Юзы, Северный.

В зонах отдыха есть качели и «капсулы» для сна, чтобы сотрудники могли расслабиться. В бизнес-центре, в котором расположен ИТ-хаб, имеется продуманная инфраструктура для досуга и занятий спортом: есть спорткомплекс с бассейном, фитнес-клубом и тренажерными залами.

Развивая сеть региональных ИТ-хабов, группа «Т-Технологии» дает возможность ИТ-специалистам из разных уголков страны стать частью команды крупной компании, не уезжая из своих городов. ИТ-хабы становятся «точками притяжения» специалистов со всей России для обмена опытом, работы и обучения. Компания проводит большое количество стажировок, курсов и образовательных программ по разным направлениям для местного ИТ-сообщества.

Вячеслав Цыганов, директор по цифровым технологиям, заместитель председателя правления «Т-Банка»: «Мы будем продолжать помогать талантливым специалистам развивать карьеру в ЦФО. Мы высоко оцениваем уровень подготовки воронежских специалистов. Только в этом году мы пригласили на стажировку в ИТ-хаб 20 выпускников воронежских вузов. В ближайшие пять лет хотим увеличить ИТ-команду в регионе и будем рады новым талантам в области машинного обучения, backend-разработки и работы с данными».