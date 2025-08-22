Решения ГК «Экзон» используют при строительстве и эксплуатации кампусов мирового уровня

Платформа цифровой эксплуатации «Экспло» (входит в ГК «Экзон») вошла в перечень особо значимых проектов в рамках деятельности Индустриального центра компетенций «Строительство» по замещению зарубежных цифровых решений, что подтверждено решением Правительственной комиссии. Об этом CNews сообщили представители ГК «Экзон».

«Экспло» уже внедрено в трех кампусах мирового уровня в Нижнем Новгороде, Челябинске и Уфе, строящиеся в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». Уже завершаются работы по интеграции решения в МГТУ имени Н. Э. Баумана. Также платформа применяется на базе существующих зданий в ВУЗах: университет «Иннополис» и НИУ МГСУ. Все эти проекты нацелены на создание инновационной образовательной среды по всей стране.

Строительные компании, которые возводят эти кампусы, используют следующие продукты платформы «Экспло» в своей работе:

– Цифровой паспорт объекта капитального строительства (ОКС) — программное обеспечение, позволяющее управлять жизненным циклом зданий на основе технологий информационного моделирования (ТИМ).

– Цифровая приемка — автоматизированный инструмент, который обеспечивает контроль качества строительства и ввода объектов в эксплуатацию. С помощью этой технологии возможно выявлять и устранять недостатки на этапе строительства.

– Цифровая эксплуатация – автоматизированная система управления содержанием ОКС c применением ТИМ. Предназначена для автоматизации процессов мониторинга состояния инженерного оборудования, оптимизирует процесс организации работ по регламентному обслуживанию и позволяет обрабатывать информацию о критичных инцидентах в работе инженерных систем, контролировать факт выполнения работ и качество оказываемых услуг.

По данным внутренней аналитики, внедрение данных решений помогает снизить расходы на экстренные ремонты инженерных систем на 50% и уменьшить затраты на техническое обслуживание до 10%. Это позволяет эффективнее реализовывать бюджетные средства и создать инфраструктуру нового поколения.

Работа платформы «Экспло» способствует достижению целей нацпроекта «Молодежь и дети», в рамках которого к 2036 г. планируется построить 40 кампусов по всей России.

«Современные кампусы — это не просто здания, а сложные инфраструктурные экосистемы, где безопасность и надежность являются критически важными. Внедрение платформы «Экспло» позволяет не только минимизировать риски на этапе эксплуатации, но и обеспечить долгосрочную надежность объектов. Мы создаем цифровую основу, которая превращает каждое решение в осознанный шаг. Это не просто замещение зарубежных технологий, это новый стандарт, где качество и безопасность становятся неотъемлемой частью образовательной инфраструктуры будущего», — отметил Александр Гелик, генеральный директор платформы «Экспло».