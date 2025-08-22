CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Норбит» обновил свою флагманскую no-code-платформу NBT

Компания «Норбит» выпустила обновление собственной платформы NBT для автоматизации бизнес-процессов средних, крупных и сверхкрупных компаний различных отраслей. Ключевые изменения связаны с повышением удобства для клиентов. Новый релиз сокращает рутинные операции, расширяет возможности персонализации, а также улучшает интеграционные сценарии.

Администраторы теперь могут настраивать общие рабочие столы для разных ролей, а пользователи — создавать персонализированные пространства с нужными виджетами, адаптируя платформу под свои задачи. Многострочные текстовые поля на RichText поддерживают расширенное форматирование (шрифты, списки, цвета), что особенно полезно при взаимодействии с уведомлениями и документами.

Благодаря специальным флагам бизнес-объектов преобразования по ним можно запускать и для связанных дочерних элементов. Это значительно упрощает операции со сложными процессами. Помимо прочего, кнопки действий теперь поддерживают функцию автосохранения — больше не требуется вручную фиксировать изменения перед отправкой или переходом по процессу, система делает это автоматически, ускоряя выполнение задач.

Новый встроенный сервис просмотрщика файлов позволяет просматривать документы без необходимости их скачивания. Усовершенствован процесс использования электронной подписи: можно одновременно визировать группой пользователей один или несколько файлов. Кроме этого, добавлена возможность экспорта отчетов в формате Open Document Text (ODT).

Функция делегирования также была трансформирована: при передаче задач учитываются не только роли, но и все связанные права, включая уведомления и ответственность за объекты. Это делает процесс более прозрачным и удобным для командной работы. Вход в систему стал удобнее за счет поддержки Single Sign-On (SSO) — авторизоваться можно без повторного ввода данных. Интеграционный модуль был доработан для более гибкого взаимодействия с другими системами. Теперь он поддерживает передачу метаданных файлов и автоматический переход по статусам кейсов.

Светлана Костина, директор по развитию бизнеса «Норбит», сказала: «В этот раз мы сосредоточились на сокращении рутины и расширении инструментов для автоматизации ежедневных задач. Каждое нововведение — ответ на реальные запросы наших клиентов. Команда учла их потребности в гибкости, скорости и удобстве».

