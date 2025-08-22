Axenix предлагает рынку услугу диагностики готовности бизнеса к переходу на российские системы IBP

Консалтинговая технологическая компания Axenix запускает услугу диагностики готовности бизнеса к переходу на российские системы интегрированного планирования (IBP). Это особенно актуально на фоне изменений законодательства, повышающих требования к использованию доверенного отечественного программного обеспечения в корпоративных и производственных структурах. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Axenix предлагает компаниям оценить альтернативы перехода с международных решений, таких как SAP APO, на отечественные платформы. Диагностика включает проведение двух специализированных воркшопов — ИТ- и бизнес-направленностей.

В ходе ИТ-воркшопа специалисты Axenix изучат ИТ-ландшафт систем интегрированного планирования, интеграционную и дата-архитектуру, а также оценят проблемы, которые возникают в производительности, поддержке, развитии и безопасности внедренных решений. На бизнес-воркшопе эксперты детально проанализируют реализованные бизнес-процессы. Такой комплексный подход позволяет провести fit-gap анализ, определить степень покрытия функциональных и нефункциональных требований клиента, а также сформировать дорожную карту перехода на отечественную систему с указанием ориентировочных сроков и стоимости реализации проекта.

«Сегодня многие предприятия оказались перед сложным выбором: продолжать работать на зарубежных системах с растущими рисками или переходить на российские аналоги. Диагностика помогает компаниям принять взвешенное решение. Наш подход предусматривает не только оценку технической готовности, но и выстраивание реальной стратегии миграции. Это позволяет заказчикам успешно перестроить свои процессы на базе надежного российского решения», — отметил Степан Нестеров, управляющий директор Axenix.

Axenix является разработчиком платформы интегрированного планирования In.Plan. Решение объединяет модули для планирования производства, спроса, продаж, операций и поставок, мультиэшелонной оптимизации запасов и управления доходностью, а также инструменты оперативной аналитики.

In.Plan интегрируется с российскими и зарубежными ERP-системами, корпоративными облачными и локальными хранилищами DWH, таблицами и неструктурированными файлами. Для интеграции используются RestAPI, сервисы ETL, прямая загрузка из баз данных.

Важная особенность перехода на In.Plan — соответствие всем актуальным требованиям: система включена в реестр российского программного обеспечения, характеризуется полной локализацией и надежностью для крупных enterprise-компаний. In.Plan уже используется крупными промышленными предприятиями России.

«В условиях ужесточения законодательных норм и усиления внимания к вопросам доверенного программного обеспечения, наш новый сервис диагностики позволяет компаниям объективно оценить свои возможности и подготовиться к переходу с зарубежных систем на отечественные IBP-платформы. Благодаря комплексному анализу процессов и ИТ-инфраструктуры, мы помогаем выстроить четкую стратегию перехода, минимизируя риски и обеспечивая качество и соответствие отечественным стандартам», — сказал Сергей Мозжеров, директор по продукту In.Plan.