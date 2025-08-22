АО «Стройдормаш» перенес ИТ-инфраструктуру в облако Cloud.ru для ускорения цифровой трансформации и внедрения ИИ-решений

АО «Стройдормаш», российский производитель бурильной техники (оборудование используется на 90% линий электропередач России и СНГ), завершил перенос ключевых сервисов и бизнес-приложений в облако Cloud.ru. Решение о миграции связано с реализацией стратегии цифровой трансформации и планами масштабного внедрения решений в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители Cloud․ru.

В рамках проекта с марта по май 2025 г. в облачной инфраструктуре Cloud.ru были размещены сервисы бизнес-аналитики, систем управления идентификацией, поддержки пользователей, партнерского доступа, тестовые экземпляры ERP, а также хранилище резервных копий. Для синхронизации несовместимых версий VMware Cloud Director применялся инструмент фоновой репликации бизнес-приложений.

Ранее компания использовала сервисы другого провайдера, однако при выборе нового подрядчика основное внимание уделялось качеству, ассортименту ИИ-сервисов, устойчивости инфраструктуры и стоимости владения. Переход обеспечил новую инфраструктурную базу для планируемых ИИ-проектов, поддержку быстрого масштабирования ресурсов и отказоустойчивости.

Согласно данным компании, скорость развертывания новых вычислительных мощностей сократилась с нескольких недель до минут. Расширение или сокращение ресурсов теперь возможно онлайн, без вложений в физическое оборудование. В перспективе АО «Стройдормаш» планирует использовать сервис Evolution Managed Kubernetes и внедрять ИИ-агентов для оптимизации клиентских сервисов и внутренних бизнес-процессов. Например, автоматизация поиска по технической документации и стандартам предприятия.