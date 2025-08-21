​Пользователи «Доступа» от «Контур.Эгиды» смогут удаленно настраивать рабочий компьютер по готовым шаблонам ​

«Контур» представил обновление сервиса для удаленной настройки и управления устройствами от «Контур.Эгиды». Теперь шаблоны для массовой настройки можно применять к устройствам на Linux. Это поможет компаниям с большим количеством ПК на Linux быстро и эффективно настраивать рабочие станции. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С помощью конструктора шаблонов администратор сможет создавать собственные сценарии и прописывать в них правила для автоматической установки ПО на одном или нескольких устройствах. Эти автоматизированные сценарии могут включать в себя exe- или msi-файлы, а также скрипты форматов cmd, bat и ps1.

Настройка по шаблонам помогает администраторам устанавливать браузеры, сертификаты УЦ, настраивать работу подписей «КриптоПро CSP», удалять «лишнее» программное обеспечение, редактировать реестр и решать многие другие задачи.

Иван Хаустов, руководитель направления информационной безопасности «Контур.Эгида»: «Видим, что у компаний растет запрос на единообразие и скорость внедрения изменений. Шаблоны решают сразу две задачи: упрощают жизнь администраторам и помогают бизнесу поддерживать стабильную и безопасную инфраструктуру без дополнительных затрат ресурсов».