МТС улучшила мобильный интернет в алтайском «муравейнике»

МТС обновила покрытие мобильной связи в Чемальском районе Республики Алтай. Специалисты отключили 3G и перераспределили освободившиеся частоты в пользу современного LTE. Теперь одномоментно без потери скорости к сети смогут подключаться на треть больше абонентов, чем ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение качества связи жители и гости Чемальского района почувствуют в самых популярных туристических локациях — самом селе Чемал, в селах Турбаза «Катунь», Элекмонар, Узнезя, а также рядом с горой Бешпек. Усовершенствовать покрытие удалось за счет рефарминга — перевод частот не соответствующего современным требованиям 3G на стандарт LTE.

«Рефарминг в Чемальском районе — наш вклад в развитие одного из самых популярных туристических маршрутов Алтая. Высокоскоростной интернет доступен в большинстве сел вдоль Чемальского тракта. Гости республики смогут делиться впечатлениями в режиме реального времени — будь то виды с подвесного моста в Чемале, древние петроглифы в Узнезе или берега Катуни у Элекмонара. Для местных жителей хорошая связь — это, в том числе, возможности для развития бизнеса», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Чемал нередко называют «муравейником» по двум причинам. Название села происходит от алтайского чымал — «муравей»; «муравейник», а еще здесь с каждым годом все больше туристов.

