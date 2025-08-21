CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Крок» автоматизировал 12 внутренних бизнес-процессов с помощью RPA

Бизнес-лаборатория цифрового развития «Крок» завершила внедрение RPA (robotic process automation) внутри собственной компании. Теперь в новую систему переведены 12 автоматизированных процессов — от формирования документов до обновления данных в корпоративных каналах. Основные пользователи решений — бухгалтерия, маркетинг и отдел развития корпоративной культуры. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Автоматизация охватила в первую очередь рутинные задачи, которые отнимали у сотрудников значительное время. Среди них: формирование и печать документов в «»; отправка актов сверки контрагентам; работа с системой «Диадок»; массовые рассылки; обновление информации в корпоративном Telegram-боте.

Алгоритмы взяли на себя всю рабочую рутину без перерыва на отдых — теперь процессы обработки документации идут круглосуточно. Только за четыре месяца новые системы обработали около трех тыс. актов сверки и сэкономили сотрудникам более 500 рабочих часов.

«Крок» с 2022 г. работает на платформе Primo RPA, которая уже обеспечила быструю миграцию сценариев и соответствует всем требованиям безопасности. Проекты ведет небольшая команда в тесной связке с бизнесом. На текущий момент все основные этапы внедрения завершены. «Крок» продолжает развивать RPA, ориентируясь на быстрый эффект и интеграцию с другими цифровыми решениями.

«Благодаря плавной миграции на Primo RPA перевод всех внутренних процессов прошел без остановки операционной деятельности. Сегодня мы наблюдаем, как автоматизация трансформирует рабочую культуру: сотрудники фокусируются на задачах, требующих экспертных знаний, а алгоритмы обеспечивают точность и своевременность выполнения рутинных операций. Это полностью соответствует стратегии «Крок» — использовать технологии в качестве инструмента для роста бизнеса и повышения уровня комфорта команды», — сказала ИТ-директор «Крок» Марина Конова.

