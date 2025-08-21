CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Дмитрий Григоренко: Цифровизация – драйвер развития российских городов

На сегодняшний день цифровизация является неотъемлемой частью проектов комплексного развития городов России. Современные технологии – это ключевой драйвер создания комфортной и безопасной среды для горожан. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер подчеркнул, что инструментами комплексного территориального развития становятся искусственный интеллект, системы управления транспортными потоками, цифровые государственные услуги, а также биометрические технологии. Так, в Республике Татарстан тестируется сервис защищенного прохода в школы с использованием биометрии. Он станет альтернативой карточкам и пропускам. Специальное оборудование уже установлено в 20 пилотных школах региона.

«Как и в любых других сервисах, применение биометрии для прохода в учебные заведения строго добровольно. Учащиеся и их родители будут самостоятельно решать, нужно ли подключать такую услугу. Новая технология приходит на смену картам и пропускам. В отличие от пропуска – ее нельзя потерять или передать постороннему человеку. Это значит, что периметр учебного заведения становится еще безопаснее, упрощается мониторинг посещаемости, а родители всегда будут достоверно знать, что их ребенок в школе», – сказал Дмитрий Григоренко.

В основе сервиса лежат российские программные и аппаратные решения. Все установленные в школах устройства сертифицированы и одобрены к применению отраслевыми регуляторами.

Сервис реализован на базе Единой биометрической системы. Это государственная информационная платформа, с помощью которой предоставляются различные услуги. Среди них: бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других.

Каждый пользователь системы самостоятельно управляет своими данными. На портале «Госуслуг» можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Центробанк объявил девять признаков, из-за которых ограничат снятие денег в банкоматах

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Продажи российских ИТ-решений на глобальном юге пошли в рост после падения экспорта в странах запада

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: