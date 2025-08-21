CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация
|

AAM-DC — новый подход к управлению доступом в ЦОД

Компания «ААМ Системз» продолжает развивать решения для центров обработки данных и представила обновленную версию системы AAM-DC, предназначенной для организации контроля доступа к дверцам серверных шкафов. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Архитектура AAM-DC переведена на компонентную базу классических систем контроля и управления доступом (СКУД).

Основные улучшения новой версии: гибкость построения — возможность использовать контроллеры, модули и терминалы в различных комбинациях; масштабируемость — объединение множества контроллеров AAM-DC-Master в кластер с синхронизацией данных в реальном времени; поддержка стороннего оборудования — совместимость как с замками AAM-DC-Lock, так и с электромеханическими замками других производителей, со считывателями или без; расширенные возможности идентификации — поддержка RFID-карт, ПИН-кодов, биометрии и двухфакторной аутентификации.

В компании отмечают, что обновленный AAM-DC способен стать надежным инструментом для построения безопасных и удобных систем контроля доступа в ЦОД любого масштаба.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Центробанк объявил девять признаков, из-за которых ограничат снятие денег в банкоматах

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Продажи российских ИТ-решений на глобальном юге пошли в рост после падения экспорта в странах запада

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: