Цифровая жизнь теперь доступна дачникам Охи

Летом 2025 г. дачники Охи, самого северного города Сахалинской области, передали в сети «МегаФона» больше 5000 ГБ данных. Мобильная связь на дачных участках в пригороде стала доступна после запуска базовой станции с поддержкой 2G и 4G. Инженеры «МегаФона» включили ее в разгар дачного сезона, поэтому охинские садоводы смогли рассказывать о своем урожае в соцсетях и мессенджерах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Средняя скорость мобильного интернета в районе дачных участков составляет 60 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы следить в Сети за погодой и новостями в режиме реального времени, слушать музыку или смотреть любимые фильмы, общаться в мессенджерах или пользоваться банковскими приложениями.

Базовая станция работает в нескольких диапазонах частот, обеспечивая широкое покрытие и устойчивое соединение. Уверенный сигнал 4G также доступен на участке дороги, связывающей город с местным аэропортом. Оха — самый северный город Сахалина с суровым климатом и небольшим количеством проживающих. Доступная мобильная связь в таких условиях становится особенно важной для местных жителей, а также для туристов и вахтовиков.

«Мы продолжаем инвестировать в развитие телеком-инфраструктуры в Сахалинской области, чтобы у наших абонентов была возможность воспользоваться мобильным интернетом или голосовой связью. Теперь жители Охи могут не оставлять свои цифровые привычки, выезжая за город, на дачу. Расширение территории с доступным 4G делает жизни людей в северных районах региона более комфортной», — отметила директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

