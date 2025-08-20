Сеть дискаунтеров «ДА!» запускает проект по внедрению цифровой системы по прогнозированию спроса Novo Forecast Enterprise

Об этом CNews сообщили представители Novo BI.



Российским ритейлерам нужны инструменты, помогающие обоснованно принимать решения, в связи с чем отмечается спрос на цифровые системы по оптимизации интегрированного бизнес-планирования.

Сеть дискаунтеров «ДА!» по итогам 2024 г. увеличила чистую розничную выручку на 13,3%, достигнув 72,3 млрд руб. Такой рост закономерно требует внедрения новых технологий, чтобы обеспечить дальнейшее масштабирование бизнеса.

Торговая сеть «ДА!» приступила к реализации проекта по внедрению системы прогнозирования спроса совместно с компанией Novo BI. Основные задачи проекта нацелены на улучшение процессов прогнозирования спроса в единой цифровой среде и интеграцию сквозной аналитики.

«Для успешного функционирования торговой сети крайне важна стабильная работа ИТ-инфраструктуры и всех её систем, включая эффективное взаимодействие с логистическими центрами и формирование единой цифровой среды. К примеру, своевременное обновление товарных запасов помогает нам поддерживать актуальный ассортимент, соответствующий запросам потребителей в разные периоды. Это дает возможность удерживать конкурентное преимущество», — сказал Алексей Падун, директор по информационным технологиям сети дискаунтеров «ДА!».

«Благодаря использованию алгоритмов машинного обучения наша система повысит точность планирования. А процесс сбора и подготовки данных, согласования планов между отделами продаж, маркетинга, логистики и закупок, сократит временные затраты на принятие решений», — сказал генеральный директор компании Novo BI Евгений Непейвода.