«Онланта» и «Никотех» совместно развивают решения для корпоративной печати

ИТ-интегратор «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и компания «Никотех» объявили о стратегическом сотрудничестве в сфере управления печатной инфраструктурой. Партнерство направлено на создание надежной и экономически эффективной экосистемы печати для корпоративных заказчиков с фокусом на безопасность, управление и масштабируемость решений.

В условиях цифровизации и роста внимания к информационной безопасности компании все чаще пересматривают подходы к организации офисной печати. Технологические риски, рост затрат и сложности с обслуживанием устаревшей инфраструктуры требуют комплексных решений, сочетающих эффективность, безопасность и контроль.

«Никотех» — российская многопрофильная ИТ-компания, специализирующаяся на решениях для мониторинга и управления печатью. В портфеле компании доступны продукты для работы с инфраструктурной печатью и документооборотом, а также собственная разработка «ПринтСтат», включенная в реестр отечественного ПО и обеспечивающая централизованный контроль, аналитику и соответствие требованиям информационной безопасности. Кроме того, компания «Никотех» активно занимается аппаратными разработками считывателей карт доступа и контроллеров для печатных устройств под собственной маркой N5/N6 для использования с различными системами управления печатью.

Новое партнерство для «Онланты» — возможность усилить аутсорсинговые проекты в сфере печати за счет технологически зрелых решений, глубокой экспертизы компании «Никотех». В рамках сотрудничества «Онланта» предлагает заказчикам опыт в построении и сопровождении аутсорсинга сервисов печати, включая проектирование, внедрение, мониторинг и техническую поддержку с соблюдением SLA. «Никотех» усилит предложение за счет экспертизы в области международных систем управления печатью, а также разработанных в компании локальных программных решений.

Алексей Крепышев, руководитель направления сервиса печати «Онланты», сказал: «Печатная инфраструктура стала полноценной частью корпоративной ИТ-среды, к ней предъявляются серьезные требования по безопасности, отказоустойчивости и управляемости. В партнерстве с Никотех мы сможем предложить заказчикам не точечные решения, а полностью закрытую экосистему: от выбора оборудования до централизованного мониторинга, контроля затрат и соответствия требованиям законодательства. Это особенно важно для тех, кто переходит на отечественные решения и ищет надежных технологических партнеров».

Виктор Магазинный, коммерческий директор «Никотех», отметил: «Мы стремимся обеспечить бизнес полноценными решениями, которые соответствуют высоким требованиям по информационной безопасности, эффективности и локализации. Сотрудничество с “Онлантой” позволит нам предложить заказчикам сервисный подход на новом уровне — с глубокой ИТ-экспертизой, SLA-поддержкой и возможностью комплексной интеграции в корпоративную инфраструктуру. Для нас важно, что партнер разделяет эти ценности и стремится к долгосрочной работе с заказчиком».

