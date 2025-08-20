CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС ускорила LTE в городе энергетиков – в Братске

МТС обновила сеть мобильной связи в городе Братск Иркутской области. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у горожан в среднем выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели модернизацию на территории всего Братска – в Центральном, Падунском и Правобережном районах, где проживает около 220 тысяч человек. Скорость мобильного интернета выросла в жилых кварталах и социально значимых объектах – учебных заведениях, больницах, гостиницах, торговых центрах, скверах, парковых зонах, на территории музея под открытым небом «Ангарская деревня», а также вдоль транспортной авто и железнодорожной инфраструктуры.

Ускоренный мобильный интернет могут почувствовать и сотрудники крупных промышленных предприятий города. В частности, LTE стал быстрее на территории Братского алюминиевого завода, вблизи Братской ГЭС, завода ферросплавов, целлюлозно-картонном комбинате и других производствах, где работает основная часть горожан.

«Братск является крупным промышленным центром Приангарья и всей Восточной Сибири и вторым городом по численности населения в регионе. Сегодня, когда у горожан по два и более гаджета, абонентам необходим более скоростной мобильный интернет. Для этого мы развиваем и совершенствуем телеком-инфраструктуру в городах области. Ранее мы уже усилили скорость LTE в Иркутске и Усолье-Сибирском, и продолжаем работы по увеличению пропускной способности сети в других крупных городах Приангарья, чтобы наши абоненты без задержек могли пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

США на пороге масштабной ИТ-национализации. К рукам приберут даже иностранные компании с многомиллиардной выручкой

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: