ГК Softline и Oxygen заключили стратегическое партнерство в сфере облачных решений

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и интегратор облачных решений Oxygen заключили партнерское соглашение, в рамках которого договорились о расширении доступа к своим облачным сервисам. Цель сотрудничества — объединить экспертизу и инфраструктурные возможности обеих компаний, чтобы продолжить развитие ИТ-среды для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Многие корпорации используют решения нескольких облачных провайдеров, что требует от поставщиков услуг и сервисов не только технологической зрелости, но и высокого уровня гибкости. Партнерство Oxygen и ГК Softline решает эти вызовы, объединяя экспертизу и технологическую базу для реализации проектов своих клиентов.

Партнерство между ГК Softline и Oxygen основано на общем видении цифровой трансформации. Клиенты компаний получат более широкий выбор облачных решений, включая защищенное хранение, IaaS/PaaS-решения, лицензирование и поддержку. Ускорится разработка новых облачных решений, например, для малого и среднего бизнеса, отраслевых клиентов. Будут упрощены сценарии подключения и миграции облачных продуктов.

«Создание ИТ-инфраструктуры часто нуждается в креативном подходе. За счет объединенной экспертизы команд Oxygen и Softline клиенты получат новые возможности для масштабирования и создания сложных систем, потому что мы умеем связывать все со всем. В дальнейших планах — развитие экспертного сообщества и постоянный обмен практиками на отраслевых мероприятиях», — сказал Алексей Рыжков, руководитель отдела по работе с клиентами Oxygen.

«В рамках сотрудничества с Oxygen ГК Softline расширит портфель услуг для заказчиков. В частности, речь идет о новых возможностях для построения частных облаков на различных платформах виртуализации. Кроме того, перспективные направления для развития партнерства — PaaS-решения и сервисы кибербезопасности. Уверены, что данное сотрудничество будет плодотворным и позволит обеим сторонам расширить присутствие на рынке», — сказал Роман Зацепин, менеджер по развитию бизнеса департамента облачных решений ГК Softline.