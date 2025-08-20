CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ГК Softline и Oxygen заключили стратегическое партнерство в сфере облачных решений

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и интегратор облачных решений Oxygen заключили партнерское соглашение, в рамках которого договорились о расширении доступа к своим облачным сервисам. Цель сотрудничества — объединить экспертизу и инфраструктурные возможности обеих компаний, чтобы продолжить развитие ИТ-среды для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Многие корпорации используют решения нескольких облачных провайдеров, что требует от поставщиков услуг и сервисов не только технологической зрелости, но и высокого уровня гибкости. Партнерство Oxygen и ГК Softline решает эти вызовы, объединяя экспертизу и технологическую базу для реализации проектов своих клиентов.

Партнерство между ГК Softline и Oxygen основано на общем видении цифровой трансформации. Клиенты компаний получат более широкий выбор облачных решений, включая защищенное хранение, IaaS/PaaS-решения, лицензирование и поддержку. Ускорится разработка новых облачных решений, например, для малого и среднего бизнеса, отраслевых клиентов. Будут упрощены сценарии подключения и миграции облачных продуктов.

«Создание ИТ-инфраструктуры часто нуждается в креативном подходе. За счет объединенной экспертизы команд Oxygen и Softline клиенты получат новые возможности для масштабирования и создания сложных систем, потому что мы умеем связывать все со всем. В дальнейших планах — развитие экспертного сообщества и постоянный обмен практиками на отраслевых мероприятиях», — сказал Алексей Рыжков, руководитель отдела по работе с клиентами Oxygen.

«В рамках сотрудничества с Oxygen ГК Softline расширит портфель услуг для заказчиков. В частности, речь идет о новых возможностях для построения частных облаков на различных платформах виртуализации. Кроме того, перспективные направления для развития партнерства — PaaS-решения и сервисы кибербезопасности. Уверены, что данное сотрудничество будет плодотворным и позволит обеим сторонам расширить присутствие на рынке», — сказал Роман Зацепин, менеджер по развитию бизнеса департамента облачных решений ГК Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

США на пороге масштабной ИТ-национализации. К рукам приберут даже иностранные компании с многомиллиардной выручкой

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: