В «МегаФон» теперь можно перейти со своим тарифом

«МегаФон» запустил услугу по переносу тарифа: абоненты любых операторов могут оформить SIM-карту в «МегаФоне» и перенести на нее «копию» своего действующего тарифа. Сделать это можно как онлайн через мобильное приложение, так и придя в салон оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Перейти в сеть «МегаФона» со своим привычным тарифом абоненты других операторов мобильной связи могут, зарегистрировав новую SIM-карту или оформив переход по процедуре MNP (Mobile Number Portability — перенос мобильного номера), при этом перенести на нее базовые условия своего текущего тарифа — абонентская плата, пакеты минут, гигабайт и SMS — даже если аналогичного нет среди предложений «МегаФона». Кроме того, бесплатно в тарифе будут доступны восемь «МегаСил» на выбор, добавление номера в «МегаСемью» и виртуальный ассистент «Ева».

Чтобы оформить процедуру перехода, достаточно зайти на страницу услуги на сайте «МегаФона» и загрузить скриншот имеющегося тарифа. После верификации тарифного плана клиент сможет получить промокод, который нужно будет ввести в поле «У меня есть промокод» или показать сотруднику в салоне при оформлении сим-карты офлайн.

«Мы открываем новую возможность: если раньше можно было перейти от одного оператора к другому, сохранив номер, то теперь в «МегаФон» можно перенести еще и условия действующего тарифа. Это будет особенно актуально, например, если клиент не очень доволен качеством связи своего оператора, но хочет сохранить условия его тарифа. Мы рассчитываем, что клиенты оценят новую услугу, и планируем совершенствовать ее условия», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Услугой могут воспользоваться также действующие абоненты «МегаФона». К примеру, это может быть клиент оператора, который решил завести еще одну SIM-карту. Оформить перенос можно через мобильное приложение, перейдя в раздел «Мой тариф».

Услуга предоставляется бесплатно и доступна действующим и новым клиентам «МегаФона» по всей стране.

