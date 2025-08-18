«Карельский окатыш» внедряет систему автоматического контроля усталости водителей

«Карельский окатыш» внедряет систему автоматического распознавания усталости водителей для предотвращения аварий в карьере, связанных с человеческим фактором. Это собственная разработка сотрудников комбината, в основе которой – технология компьютерного зрения. Проект реализуется при поддержке специалистов «Северсталь-инфокома» и «Северсталь Диджитала». Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

В кабинах карьерных автосамосвалов комбината установили комплекс компьютерного зрения, благодаря которому система самостоятельно, без участия человека, может сделать вывод об отвлечении водителя от дороги. Это может быть связано как с засыпанием, так и с реагированием на внешние факторы, например, на телефон.

Для каждого потенциально опасного события заложен свой алгоритм распознавания. Если водитель засыпает, отвлекается от дороги или на нем отсутствует ремень безопасности, система немедленно подает громкий звуковой сигнал и выводит предупреждение на терминал «Модулар». Одновременно данные поступают диспетчеру и мастеру смены в виде оповещений для принятия необходимых мер.

«Первые пилотные испытания системы прошли в 2022-2023 гг. Сегодня благодаря поддержке коллег из ИТ-команды «Северстали» она демонстрирует высокую эффективность. Главное преимущество заключается в полной автоматизации. Сейчас модель анализирует положение ключевых точек глаз, однако, с развитием системы этих точек может быть больше. Также все алгоритмы разработаны внутри компании, что позволяет быстро настраивать и адаптировать систему под новые задачи», – сказал руководитель проектов службы заказчика по информационным технологиям «Карельского окатыша» Константин Короткин.

Технология в круглосуточном режиме уже работает на 50 автосамосвалах.