CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Карельский окатыш» внедряет систему автоматического контроля усталости водителей

«Карельский окатыш» внедряет систему автоматического распознавания усталости водителей для предотвращения аварий в карьере, связанных с человеческим фактором. Это собственная разработка сотрудников комбината, в основе которой – технология компьютерного зрения. Проект реализуется при поддержке специалистов «Северсталь-инфокома» и «Северсталь Диджитала». Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

В кабинах карьерных автосамосвалов комбината установили комплекс компьютерного зрения, благодаря которому система самостоятельно, без участия человека, может сделать вывод об отвлечении водителя от дороги. Это может быть связано как с засыпанием, так и с реагированием на внешние факторы, например, на телефон.

Для каждого потенциально опасного события заложен свой алгоритм распознавания. Если водитель засыпает, отвлекается от дороги или на нем отсутствует ремень безопасности, система немедленно подает громкий звуковой сигнал и выводит предупреждение на терминал «Модулар». Одновременно данные поступают диспетчеру и мастеру смены в виде оповещений для принятия необходимых мер.

«Первые пилотные испытания системы прошли в 2022-2023 гг. Сегодня благодаря поддержке коллег из ИТ-команды «Северстали» она демонстрирует высокую эффективность. Главное преимущество заключается в полной автоматизации. Сейчас модель анализирует положение ключевых точек глаз, однако, с развитием системы этих точек может быть больше. Также все алгоритмы разработаны внутри компании, что позволяет быстро настраивать и адаптировать систему под новые задачи», – сказал руководитель проектов службы заказчика по информационным технологиям «Карельского окатыша» Константин Короткин.

Технология в круглосуточном режиме уже работает на 50 автосамосвалах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

В России создан первый отечественный блок питания для серверов. Запуск в серию до конца 2025 года

Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных

План Трампа по пополнению казны за счет Китая терпит фиаско. Страна начинает запрещать американские ИИ-ускорители в дата-центрах

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

CNews Analytics опубликовал топ-10 игроков российского рынка КЭДО

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: