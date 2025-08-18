Inspector Isource запустил ИИ-ассистента для поиска в нормативной документации

Команда продукта Inspector Isource сообщает о запуске нового функционала в цифровом решении для контроля качества продукции. Теперь инспекторам доступен ИИ-ассистент, который помогает в поиске информации в нормативной документации. ИИ-ассистент, обученный на основе более чем 200 документов, включая ГОСТ, СТО, РД, СТ, ЦКБА, дает ответы на введенные вопросы, проанализировав базу нормативно-технической документации (НТД). Об этом CNews сообщили представители Isource.

Сейчас ИИ-ассистент Inspector может собирать и обрабатывать информацию по трем популярным номенклатурам – соединительные детали трубопроводов (СДТ), запорно-регулирующая арматура (ЗРА) и металлоконструкции, а также отвечать на технические вопросы, возникающие в ходе контроля продукции, например: каким давлением проводить испытания шаровых кранов, какая толщина наружного покрытия у шиберных задвижек, какие допуски по сварным швам у металлоконструкций, и на другие вопросы по обозначенным номенклатурам.

В ответе ИИ-ассистента будет приведена ссылка на первоисточник, поэтому инспектор сможет узнать, в каких нормативных документах содержатся те или иные технические требования.

«Инспекторы работают с большим количеством разного оборудования, стандарты могут обновляться. Чтобы исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, и обеспечить пользователям легкий поиск и быстрый доступ к актуальной информации в НТД, мы разработали эту функцию. Перед ее запуском провели несколько тестов с профессиональными инспекторами, аудиторами и техническими специалистами. Библиотека будет регулярно дополняться и актуализироваться: участники отрасли и пользователи продукта смогут «Предложить документ» в базу знаний нажатием на одну клавишу, – сказал руководитель продукта Inspector Isource Дмитрий Абдукаликов. – Сегодня мы продолжаем расширять номенклатуру: силами команды продукта уже проводится обучение на НТД для трубной продукции и насосного оборудования».