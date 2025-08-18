«Индид» защищает доступ к данным интегратора «Кросс технолоджис»

«Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, внедрил программный комплекс Indeed Access Manager (Indeed AM) в компании

«Кросс технолоджис». Продукт, предназначенный для многофакторной аутентификации и управления доступом, обеспечил централизованное и безопасное подключение к ИТ-ресурсам и контроль действий пользователей в системах. Об этом CNews сообщили представители «Индид»,

«Кросс технолоджис» — интегратор решений и поставщик сервисов информационной безопасности, который обеспечивает киберустойчивость российских предприятий к актуальным угрозам. В этих условиях особую значимость приобретает повышение контроля локального и удаленного доступа к собственной ИТ-инфраструктуре. Для защиты от несанкционированного использования корпоративных учетных записей компания внедрила средства аутентификации и систему управления доступом на базе продукта Indeed АМ.

Применение Indeed Access Manager позволяет «Кросс технолоджис» снизить риск компрометации систем со стороны злоумышленников, а также использовать единый способ проверки легитимности пользователей при входе в бизнес- и ИТ-системы компании.

Механизмы двухфакторной аутентификации, реализуемые в Indeed AM, обеспечивают дополнительный уровень защиты от несанкционированного доступа. Для входа в корпоративные системы на первом этапе пользователи указывают свои доменные учетные данные – логин и постоянный пароль, а на втором — одноразовый пароль. Серверы, необходимые для работы системы, разворачиваются локально по модели on-premise, что повышает уровень безопасности: все данные находятся под контролем и хранятся в сети организации.

Кроме этого, благодаря встроенным в продукт инструментам автоматизации, компания «Кросс технолоджис» смогла уменьшить нагрузку на ИТ-администраторов, ускорив создание и упростив обновление учетных записей. Все права доступа назначаются в соответствии с политиками безопасности компании.

«Получение несанкционированного доступа к ИТ-системам и последующая компрометация учетных данных влечет критичные последствия для бизнеса, поэтому вопрос безопасности внутренних систем и контроль доступа к учетным данным стоит для ИТ-компаний также остро, как и для их клиентов. Для «Кросс технолоджис» важно обеспечивать защищенность внутренних ИТ-систем от подключений со стороны злоумышленников и быстро реагировать на постоянно растущие киберугрозы. Внедрение Indeed AM решает данные задачи», — сказал Александр Конаков, руководитель направления по работе с партнерами в «Индид».

«Внимание злоумышленников к технологическим компаниям закономерно растет, так как их деятельность напрямую связана с обеспечением бесперебойной работы и защиты цифровой инфраструктуры российских организаций. Принимая это во внимание, для нас как для интегратора решений и поставщика сервисов для ИБ важно поддерживать высокий уровень безопасности доступа к нашим корпоративным системам. Использование Indeed AM дает возможность строгого контроля и обеспечивает единую процедуру проверки подлинности пользователей», — сказал Сергей Бондарев, руководитель направления инфраструктуры в «Кросс технолоджис».