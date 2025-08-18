«Группа Лента» внедряет автоматизированную систему пополнения запасов от Napoleon IT

«Группа Лента» и компания-разработчик Napoleon IT начали реализацию проекта по автоматизации управления товарными запасами. В рамках проекта внедряется система пополнения запасов — Napoleon AI-Driven Replenishment.

Предыдущий поставщик F&R (Forecasting & Replenishment) покинул российский рынок. Для перехода на новую систему «Группа Лента» провела отбор технологических партнеров на российском рынке. Особое внимание уделялось возможностям автоматизации процессов пополнения — этот блок требовал значительного обновления, так как в текущей версии зависит от множества ручных корректировок и не соответствует масштабу и динамике бизнеса. По итогам отбора была выбрана платформа Napoleon AI-Driven Replenishment, которая уже на первом этапе должна покрыть около 60% операционных потребностей сети.

Руководитель домена логистика «Группы Лента» Юлия Трусова сказала: «Два года назад мы провели комплексный отбор технологических партнёров. Мы выбрали решение Napoleon AI-Driven Replenishment за его высокую гибкость и масштабируемость, позволяющие адаптировать платформу под различные форматы розницы и структуру нашей сети, а также глубокую экспертизу команды Napoleon IT в области прогнозирования спроса и пополнения товарных запасов. Мы рассчитываем, что партнёрский и открытый подход Napoleon IT к совместной работе, нацеленность на долгосрочное сотрудничество и готовность к адаптации решения под меняющиеся бизнес-задачи обеспечат успешную реализацию проекта и достижение устойчивых результатов».

Проект будет реализован поэтапно в течение двух лет. Сначала новую систему внедрят в магазинах «Супер Лента», где эффект от автоматизации проявляется быстрее всего. Далее решение будет масштабироваться на другие форматы группы. Такой подход позволяет постепенно адаптировать решение к бизнес-процессам и минимизировать операционные риски.

Директор службы управления запасами торговой сети «Супер Лента» Ольга Шабунина сказала: «Внедрение системы автозаказа — это инвестиция в будущее ритейла. «Группа Лента» стремится быть на передовой технологического прогресса в отрасли. Внедрение нового решения автозаказа — это важный шаг на пути к созданию современной и эффективной системы управления запасами. Данный проект – это также синергия технологий и партнерства, мы, как бизнес, получаем конкурентное преимущество, эффективный инструмент для оптимизации управления запасами с интуитивно понятным интерфейсом, широким функционалом и возможностью интеграции с существующими системами. Это позволит повысить производительность и доступность товаров для покупателей, минимизировать списания и оптимизировать логистические процессы».

Директор по продукту «Прогнозирование и пополнение» Napoleon IT Азамат Ниров отметил: «Выбор Napoleon IT в качестве технологического партнера для такого крупного и сложного проекта — это не только высокая оценка нашей экспертизы, но и высокая планка ожиданий, которую мы намерены оправдать. Автоматизация пополнения — одна из самых чувствительных зон в ритейле: ошибка в прогнозе или алгоритме заказа мгновенно отражается либо пустой полкой, либо затовариванием. Такие проекты требуют не просто внедрения платформы, а глубокой сонастройки с бизнесом заказчика. В «Ленте» широкий ассортимент, разные форматы магазинов и высокая операционная динамика, и всё это мы учитываем при проектировании решения. Мы начинаем внедрение нашего продукта Napoleon AI-Driven Replenishment и адаптируем его под конкретные бизнес-процессы и цели сети. Наш подход заключается не в воспроизведении уходящих зарубежных систем, а в создании гибкого, масштабируемого решения, точно соответствующего задачам клиента».