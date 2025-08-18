eSIM завоевывает рынок мобильных устройств: москвичи стали на 140% чаще интересоваться такой технологией

За последний год количество абонентов, выбирающих технологию eSIM (embedded SIM; цифровая сим‑карта, которая встраивается в устройство на этапе производства) в Москве и Подмосковье, возросло более чем на 140%, а за два года — более чем в три раза. К таким выводам пришли аналитики «Билайна», изучив данные за I полугодие 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Согласно исследованию, почти 64% всех устройств, поддерживающих eSIM, это смартфоны. Среди них самый популярный бренд — iPhone, за ним идут Samsung и Xiaomi. Наиболее распространенным устройством с этой технологией остается iPhone 11, хотя с появлением новых моделей его популярность постепенно снижается.

Пользователи смартфонов с eSIM стали более активными в интернете: за семь месяцев 2025 г. потребление трафика возросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего увеличилось потребление данных при просмотре веб-страниц в браузерах и мессенджерах — на эти два вида трафика приходится 21% и 17% соответственно. Также активно используются социальные сети — 11%.

Олег Бирюков, директор Московского региона «Билайна»: «eSIM — это по сути привычная сим-карта, микросхема которой встроена в смартфон на этапе его производства. Эта технология не только экономит место на устройствах, но и снижает риск их повреждения или потери. Если смартфон защищен паролем, то в случае его кражи или потери злоумышленник не сможет извлечь eSIM и воспользоваться, например, банковскими сервисами, а возможность иметь несколько телефонных номеров на одном устройстве делает его крайне востребованным среди пользователей».