CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация
|

eSIM завоевывает рынок мобильных устройств: москвичи стали на 140% чаще интересоваться такой технологией

За последний год количество абонентов, выбирающих технологию eSIM (embedded SIM; цифровая сим‑карта, которая встраивается в устройство на этапе производства) в Москве и Подмосковье, возросло более чем на 140%, а за два года — более чем в три раза. К таким выводам пришли аналитики «Билайна», изучив данные за I полугодие 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Согласно исследованию, почти 64% всех устройств, поддерживающих eSIM, это смартфоны. Среди них самый популярный бренд — iPhone, за ним идут Samsung и Xiaomi. Наиболее распространенным устройством с этой технологией остается iPhone 11, хотя с появлением новых моделей его популярность постепенно снижается.

Пользователи смартфонов с eSIM стали более активными в интернете: за семь месяцев 2025 г. потребление трафика возросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего увеличилось потребление данных при просмотре веб-страниц в браузерах и мессенджерах — на эти два вида трафика приходится 21% и 17% соответственно. Также активно используются социальные сети — 11%.

Олег Бирюков, директор Московского региона «Билайна»: «eSIM — это по сути привычная сим-карта, микросхема которой встроена в смартфон на этапе его производства. Эта технология не только экономит место на устройствах, но и снижает риск их повреждения или потери. Если смартфон защищен паролем, то в случае его кражи или потери злоумышленник не сможет извлечь eSIM и воспользоваться, например, банковскими сервисами, а возможность иметь несколько телефонных номеров на одном устройстве делает его крайне востребованным среди пользователей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

В России создан первый отечественный блок питания для серверов. Запуск в серию до конца 2025 года

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

План Трампа по пополнению казны за счет Китая терпит фиаско. Страна начинает запрещать американские ИИ-ускорители в дата-центрах

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

CNews Analytics опубликовал топ-10 игроков российского рынка КЭДО

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: