Efsol выпустила обновление для Metrika42 c функциями подробного анализа конфликтов блокировок «1С»

Компания Efsol продолжает развитие сервиса для мониторинга производительности «1С» — Metrika42, представляя функционал для проведения глубокого анализа конфликта блокировок «1С», который включает в себя сбор данных и последующую визуализацию конфликтов блокировок с детализацией взаимосвязей «виновник-жертва», а также указанием заблокированных объектов.

Новый инструмент предоставляет наглядное отображение данных, что помогает видеть блокировки в системе в графическом виде, а не в формате логов. Это значительно ускоряет диагностику проблем с производительностью «», позволяя пользователям оперативно выявлять причины блокировок и эффективно устранять их.

Особенность нового функционала — это возможность выявлять аномальные ожидания на блокировках, которые являются одной из частых причин замедления работы системы «1С». Наглядный дашборд с отображением ошибок блокировок помогает пользователям увидеть всю картину происходящих событий в реальном времени, повышая скорость реагирования на возникающие проблемы.

Теперь вместо того, чтобы проводить многократные проверки логов, можно сразу увидеть, какие объекты были заблокированы и как они взаимодействуют друг с другом. Детализированная информация о взаимосвязях «виновник-жертва» позволяет точнее определить источник проблемы и быстро устранить её. Также имеется возможность выявлять взаимоблокировки для получения более полной картины.

С помощью этой функции компании смогут существенно снизить время, необходимое специалистам для разбора проблем с торможением «1С», а также принять взвешенное решение по оптимизации «1С», в результате которой произойдет ускорение системы.

