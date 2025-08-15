CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Росаккредитация переведет процедуру подтверждения компетентности в полностью цифровой формат

Росаккредитация планирует внедрить механизм цифрового подтверждения компетентности аккредитованного лица (ЦПК). Эта цифровая экосистема обеспечит службе доступ к достоверным сведениям об аккредитованных лицах в любой момент времени, а участники рынка смогут предоставлять сведения и проходить процедуру подтверждения компетентности в полностью автоматизированном виде. Об этом сообщил руководитель службы Дмитрий Вольвач.

Переход к ЦПК обусловлен дальнейшей цифровизацией национальной системы аккредитации. Автоматизацию процесса оказания госуслуг обеспечит формирование цифрового досье аккредитованного лица. ЦПК станет удобным бесплатным многофункциональным сервисом по прохождению процедуры подтверждения компетентности, адаптированным для разных типов аккредитованных лиц.

«С 2024 г. Росаккредитация провела более восьми тыс. процедур подтверждения компетентности. Каждый раз это требует от аккредитованных лиц подготовки, усилий и временных затрат. Перевод подтверждения компетентности в цифровой формат избавит бизнес от этой административной нагрузки и сделает саму процедуру более простой и прозрачной», — сказал Дмитрий Вольвач.

Цифровые данные, содержащиеся во ФГИС Росаккредитации, позволяют оградить пользователей от ошибок при внесении сведений об испытаниях и измерениях, исключая внесение заведомо недостоверных данных при работе вне области аккредитации или необеспеченности области аккредитации (оборудованием, сотрудниками) в моменте и позволяют собирать статистику больших данных для анализа соответствия заявленных методов заявленным ГОСТам (методикам).

При внедрении ЦПК будет предусмотрен переходный период с сохранением возможности процедуры подтверждения компетентности в обычном режиме по выбору аккредитованного лица.

Каждое из 9,5 тыс. аккредитованных лиц после аккредитации один раз в два года проходит процедуру подтверждения компетентности. Эффективно используя большие данные в реестрах, Служба последовательно снижает объем запрашиваемых сведений и сроки процедур. В 2020 г. средний срок оказания госуслуги составлял 125 рабочих дней, в 2025 г. он сократился более чем в трое и составил 36 дней. 96% госуслуг служба оказывает по видео-конференц-связи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников

Россияне научили нейросеть предсказывать биржевые кризисы с точностью 80%

Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных

Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще