CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» прокачал сеть на развязках КАД

Жители и автотуристы региона получили доступ к устойчивому сигналу на «лепестках» КАД и съездах c основных магистралей, ведущих в город. Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции и модернизировали действующие в разгар автомобильного сезона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы по улучшению сети прошли по всей кольцевой автодороге: на юге города были построены современные базовые станции в районе развязки КАД и Октябрьской набережной, на пересечении КАД, Московского шоссе и Витебского проспекта, а также в районе съезда с трассы М-11 на КАД. Также была проведена модернизация оборудования на развязках, ведущих к Сортавальскому, Мурманскому и Таллинскому шоссе.

В результате абоненты получили надежную связь даже в зонах интенсивного дорожного трафика. Это особенно важно для безопасности участников движения, экстренных служб и пассажиров: теперь они всегда имеют доступ к мобильной связи.

«Устойчивый сигнал на больших дорогах — это не просто комфорт, а вопрос безопасности и социальной ответственности оператора. Наличие стабильной сети важно и для жителей, ведь это моментальная связь с близкими и уверенность на дороге, и для региона, так как снижается уровень риска ДТП. Мы стремимся к тому, чтобы наши абоненты чувствовали себя защищенными в любой точке мегаполиса и области», — отметил директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Денис Трофимчук.

В летний период активность на дорогах возрастает, и КАД не стал исключением. По данным оператора, в этом сезоне объем мобильного трафика на магистрали вырос на 23% по сравнению с весной 2025 г. Пик активности фиксируется в пятницу, когда многие отправляются за город, и в воскресенье, когда поток возвращается в мегаполис. Усиленное покрытие и высокоскоростной интернет позволяют водителям и пассажирам оставаться на связи, строить маршруты в навигаторах и безопасно координировать поездки в условиях повышенной нагрузки на трассу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Россияне научили нейросеть предсказывать биржевые кризисы с точностью 80%

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще