CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Bell Integrator FabricaONE.AI реализовала проект по разработке специализированного ПО для российской страховой компании

Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) реализовала проект по разработке специализированного программного обеспечения для оптимизации работы крупной российской страховой компании. С помощью нового решения страховые агенты заказчика могут осуществлять большую часть операций, связанных со страхованием, и эффективно взаимодействовать с системой обслуживания клиентов.

Специалисты Bell Integrator начали работу над проектом в процессе подготовки компании-заказчика к переходу на взаимодействие в сфере страхования от ЕАИС Российского союза автостраховщиков (РСА) к «Национальная страховая информационная система» (НСИС). Особенностью работ стала необходимость обеспечить бесперебойное функционирование всех систем заказчика, взаимодействие и обмен информацией как с РСА, так и с АИС страхования НСИС в переходный период, пока часть данных передавалась через прежнюю систему.

Результатом стала современная платформа для страховой компании, соответствующая всем рыночным требованиям, стандартам и трендам. Новое ПО позволит повысить скорость и эффективность работы как самой системы, так и сотрудников компании-страховщика. Обновленная система может быть использована агентами по всей России.

Компании Bell Integrator удалось создать платформу, которая не только помогла осуществить бесшовный переход от РСА к НСИС, но и заложила основу для цифрового будущего страхования в России. Обновленное ПО сочетает в себе передовые технологии, интуитивный интерфейс и высочайшую точность обработки данных: корректность выгрузки документов всех видов в НСИС составляет 99,7%. Для страховых агентов по всей стране это означает больше эффективности и меньше рутины.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных

Россияне научили нейросеть предсказывать биржевые кризисы с точностью 80%

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников

Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще