CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Базальт СПО» и Eltex заключили соглашение о сотрудничестве в ИТ-сфере

«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и российский производитель телекоммуникационного оборудования Eltex подписали партнерское соглашение, направленное на развитие совместных проектов в области программного обеспечения и технической защиты информации.

Соглашение предусматривает сотрудничество в тестировании ПО, разработке новых решений, координации стратегии продвижения на рынке и организации совместных мероприятий.

«Партнерство с „Базальт СПО“ позволяет нам предлагать клиентам комплексные, защищенные и технологически независимые решения. Для рынка, где растут требования к информационной безопасности и технологической независимости, это критично. Совместные проекты подтверждают: российское ПО способно обеспечить масштабируемость, гибкость и соответствие самым строгим стандартам корпоративной ИТ-инфраструктуры», — сказал Владимир Шишмарев, руководитель сервисного центра Wireless & Systems Eltex.

Ранее «Базальт СПО» и Eltex подтвердили совместимость ОС «Альт Сервер 10» с облачным сервером ECCM.

«Альт Сервер» — это операционная система для развертывания и поддержки корпоративной ИТ-инфраструктуры.

ECCM — это облачная платформа для инвентаризации, мониторинга и управления сетевым оборудованием Eltex. С ее помощью компании могут: автоматизировать рутинные задачи по конфигурации устройств; контролировать работоспособность сети в реальном времени; быстро выявлять и устранять неисправности.

Интеграция решений позволяет компаниям создавать полноценную экосистему для корпоративных заказчиков, обеспечивая стабильность, безопасность и удобство управления сетями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Россияне научили нейросеть предсказывать биржевые кризисы с точностью 80%

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще