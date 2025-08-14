«Яндекс» запускает новое направление подготовки: ИИ в естественнонаучных исследованиях

Школа анализа данных (ШАД) «Яндекса» открывает набор на программу «Искусственный интеллект в естественнонаучных исследованиях». Поступить на нее могут магистранты, аспиранты и научные сотрудники, которые занимаются исследованиями в области физики, химии, биологии, экологии, медицины и геологии. Участники освоят ИИ-инструменты, которые смогут использовать в своих проектах. Обучение бесплатное и длится два года. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным исследования, 76% опрошенных ученых, публикующихся в ведущих журналах, применяют различные ИИ-инструменты. С помощью машинного обучения они анализируют сложные процессы, моделируют свойства материалов и создают новые препараты.

Программа ШАДа дает системные знания, которые помогут встроить ИИ-инструменты в научную деятельность. Участники изучат теоретические основы анализа данных и машинного обучения, освоят прикладные навыки работы с генеративными моделями, а также получат практические знания на реальных академических задачах. Во время обучения каждый участник будет работать над исследовательским проектом при поддержке двух менторов — из ШАДа и из своей предметной области.

Прием заявок открыт до 10 сентября 2025 г. Отбор включает экзамен и собеседование. Участники должны вести исследовательскую работу и быть готовыми внедрить в нее ИИ.