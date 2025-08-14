Step Logic построила коммуникационный хаб для Positive Technologies

Step Logic разработала и внедрила в офисе Positive Technologies многофункциональное пространство для конференций и корпоративных мероприятий. Новый проект отражает тренд на трансформацию переговорных комнат в коммуникационные хабы. Мультимедийный комплекс поддерживает технологии беспроводного вывода презентаций, автонаведения камер и многопоточную трансляцию контента в Сеть.

Positive Technologies – разработчик продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки. Компании потребовалось новое универсальное мультимедийное пространство для конференций. Проект решает несколько задач – это конференц-зал, площадка для интернет-трансляций и массовых мероприятий вместимостью до 100 участников. Основные пожелания – совместимость оборудования с корпоративной ВКС, создание единой системы управления конференцией, высокое качество звука и изображения.

«Сердцем» мультимедийного комплекса является система интегрированного управления, которая состоит из головного контроллера и планшетов. Эксперты Step Logic разработали ПО и графический интерфейс, кастомизированные под корпоративный стиль заказчика. Включить экран, переключить источники видео, настроить громкость, освещение или климат в помещении можно «в одно касание» с экрана планшета.

В переговорной комнате специалисты установили светодиодный медиаэкран диагональю 160 дюймов, который обеспечивает бесшовную стыковку сегментов и гладкую поверхность за счёт применения инновационной технологии размещения светодиодов.

Оборудование комплекса интегрировано с отечественными платформами ВКС. В проекте использованы роботизированные камеры с функцией автоматического наведения и распознавания лиц. Спикер во время выступления может свободно передвигаться по залу, а камера будет удерживать его в кадре.

Акустическая система оборудована фронтальными динамиками колонного типа с двух сторон от экрана и подвесными – на потолке. Специалисты подобрали устройства таким образом, чтобы потолочные акустические системы встроились в интерьер и повторили форму подвесных светильников. Такое расположение динамиков обеспечивает равномерность звука и высокий индекс разборчивости речи, что создает эффект присутствия. Во время выступления спикер может располагаться за трибуной, либо свободно перемещаться по залу с ручным радиомикрофоном или гарнитурой.

«Как технологичная компания мы предлагаем нашей команде комфортное пространство для работы и творчества. Встречи с коллегами — важная часть бизнес-процесса, поэтому у нас строгие требования к техническому оснащению переговорных комнат. Мы были рады доверить проект экспертам Step Logic и открыть новое удобное пространство в нашем офисе. Теперь в распоряжении нашей команды – современный мультимедийный комплекс для конференций и встреч», – отметил Кирилл Лискин, директор департамента сопровождения информационных технологий Positive Technologies.

«Сегодня прослеживается тренд на изменение офисов под гибридный формат работы. Компании трансформируют обычные комнаты для переговоров в коммуникационные хабы для сотрудников. Такие многофункциональные помещения требуют проектирования мультимедийных систем под различные форматы: конференции, лектории, тимбилдинги. Кейс Positive Technologies поддерживает этот тренд. Мы подключились к проекту на стадии разработки концепции пространства. Это позволило нам подобрать мультимедийное оборудование, которое соответствует техническим пожеланиям заказчика и замыслу дизайнеров», – сказал Дмитрий Пустовой, руководитель направления мультимедиа решений Step Logic.